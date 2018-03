La dona de Forn no descarta que es presenti a les municipals si surt de la presó

Un cartell en suport a Joaquim Forn a Bàscara Foto: Josep Maria Montaner

Laura Masvidal, dona de Joaquim Forn, ha assegurat aquest dimecres que no descarta que el conseller d'Interior es presenti a l'alcaldia de Barcelona en cas de sortir de la presó d'Estremera. "No descarto res. M'estranyaria que es presentés a l'alcaldia de Barcelona. Em fa la sensació que ell ha saltat aquesta etapa però descartar-ho , no descarto res perquè la vida dona moltes sorpreses", ha assenyalat Masvidal en una entrevista a RAC1 en la qual ha indicat que es vol plantejar el futur "des d'un altre punt de vista".Forn està pendent que el Suprem decideixi sobre si el deixa en llibertat. La Fiscalia ha defensat que surti amb una fiança de 100.000 euros , però la decisió final correspon al jutge Pablo Llarena. El conseller d'Interior va deixar l'escó i una de les raons per les quals el ministeri públic en demana la sortida en llibertat sota fiança és perquè ha agafat el bacteri que provoca la tuberculosi Xavier Trias, referent del PDECat a Barcelona, ha tornat a defensar la possibilitat que Forn torni a l'ajuntament. "És i serà sempre el meu candidat. És una persona a qui la gent coneix poc perquè és discreta i no es fa l'important, però els que hem estat a la seva banda sabem que desprèn estimació i afecte", ha valorat en una entrevista de TV3 en la qual ha explicat que no es va oposar al fet que Forn, que formava part del seu grup municipal, va accedir al govern de Carles Puigdemont perquè creia que era la seva il·lusió.Ha criticat que Forn, que era tinent d'alcalde en el seu executiu municipal, es trobi empresonat a Estremera (Madrid), tot i que ha afirmat que quan el va visitar el va trobar bé: "Vam veure una persona que s'havia adaptat a la presó i que havia fet amics".

