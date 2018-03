Rajoy vol una investidura a Catalunya «tan aviat com sigui possible»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, espera que es produeixi una investidura a Catalunya “tan aviat com sigui possible”. Ha fet aquestes manifestacions als passadissos del Congrés dels Diputats abans d’assistir a la sessió de control i després que la defensa de Jordi Sànchez anunciés aquest dimarts al Tribunal Suprem la intenció del número dos de Junts per Catalunya d’abandonar la política si surt en llibertat. Preguntat per si necessita aquesta investidura perquè li urgeix aprovar els pressupostos –que no compten amb el suport necessari del PNB mentre es mantingui el 155- Rajoy ha apuntat que “cal tornar a la normalitat ja”.Després d’aquestes manifestacions, durant la sessió de control i en resposta a una pregunta del portaveu adjunt del PDeCAT Jordi Xuclà, Rajoy també ha fet referència a la situació política a Catalunya . “Han trencat tots els límits, s’han saltat la llei, han dividit la gent, han fet fora les empreses, han subestimat l’Estat, han sobrevalorat els seus líders –i si no mirin el que està passant en aquests moments- i jo els recomanaria que miressin endavant, posessin un candidat net, compleixin la llei, i a veure si entre tots som capaços de construir alguna cosa positiva”.Rajoy també ha negat que la policia espanyola utilitzés la “violència gratuïta” contra els votants de l’1-O, i ha assegurat que la promoció del màxim responsable d’aquella actuació, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos no és tampoc “cap insult”. “Ni hi ha càrrega política, ni és un ascens, ni és un menyspreu a ningú, ni hi ha hagut violència gratuïta ni és un insult a ningú”, ha dit Rajoy, que ha afirmat que la Guàrdia Civil “protegeix la nostra seguretat” i “vetlla pel compliment de la llei”. “Als que no els agrada la Guàrdia Civil són els que se salten la llei a la torera”, ha afirmat.Ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta del portaveu adjunt del PDECat, Jordi Xuclà, que ha afirmat que l’ascens “envia un missatge de menyspreu” als que condemnen la “violència de l’Estat” de l’1-O. Pérez de los Cobos, ha dit Xuclà, va ser responsable policial d’una “violència ferotge i descarnada”. “I dic policial, perquè el responsable polític és vostè”, ha conclòs dirigint-se a Rajoy.El portaveu del PDECat ha preguntat a Rajoy per la promoció de Pérez de los Cobos, que després de dirigir la repressió de l’1-O ha esdevingut màxim responsable de la comandància de la Guàrdia Civil a Madrid. El portaveu adjunt del PDECat ha recordat que amb el seu ascens ascendeixen també una persona que el 23-F es va presentar a un quarter com a voluntari per participar al cop d’Estat i l’executiu espanyol envia un missatge que es premia la “violència gratuïta” a l’Estat. “No ens parli mai més de proporcionalitat”, ha dit Xuclà, que ha retret a Rajoy que intenti presentar-se com algú que governa “des del sentit comú”.En la seva replica, Rajoy ha atribuït la promoció de Pérez de los Cobos a la direcció general de la Guàrdia Civil i ha afirmat que en tot cas no es tracta d’un ascens, sinó d’un canvi de destinació. A més, ha apuntat que la decisió no té “cap càrrega política” ni és un insult a ningú perquè “la Guàrdia Civil no insulta mai ningú sinó tot el contrari”. Rajoy ha volgut llançar de nou un missatge a l’independentisme. “Han trencat tots els límits, s’han saltat la llei, han dividit la gent, han fet fora les empreses, han subestimat l’estat, i els recomanaria que mirin endavant, posin un candidat net, compleixin la llei i a veure si entre tots som capaços de construir alguna cosa positiva”.Rajoy també ha respost una pregunta de la portaveu del PSOE, Margarita Robles, que li ha demanat que escolti “la veu del carrer” sobre les pensions. Robles li ha retert que el govern espanyol augmenti només un 0,25% les pensions mentre perdona el rescat a la banca. “Els pensionistes d’aquest país estan farts de paraules buides mentre sustenten el pes de la crisi”.Segons el president espanyol, les mobilitzacions de les pensions “són l’expressió de la necessitat de treballar per millorar les pensions” mitjançant una política econòmica com la del seu executiu, però també amb “propostes assequibles” per part de l’oposició. Ha acusat l’oposició de buscar “la confrontació i no l’acord” i ha recordat que el PSOE va congelar les pensions.Rajoy ha respost també una altra pregunta del portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, que li ha retret que el PP hagi endarrerit artificialment la tramitació d’una proposició de Llei del PNB per a la reforma de la Llei de Secrets Oficials franquista. “Això més que un estat de democràtic és un estat obscurantista de dret”, ha dit Esteban, que ha recordat que la Llei actual manté secrets documents durant 50 anys.Segons el president espanyol el seu govern no s’ha oposat a la tramitació de la proposició de Llei del PNB i està disposat a arribar a acords “raonables” amb els grups de l’oposició sobre aquesta qüestió. “Estem disposats a modernitzar aquesta normativa”, ha afirmat Rajoy, que ha posat com a condició que hi hagi “el màxim consens possibles” i que la norma s’assembli a la que tenen els països de l’entorn.

