Interior obliga un mosso que protegia Puigdemont a reincorporar-se al cos

Carles Puigdemont atén els mitjans des de Lovaina Foto: ACN

El departament d'Interior ha denegat un permís temporal no retribuït a un sergent dels Mossos d'Esquadra per treballar en la seguretat de Carles Puigdemont a la Casa de la República de Waterloo i l'ha obligat a reincorporar-se al cos, segons fonts properes a l'entorn de Puigdemont.El sergent, que actualment es troba a Catalunya i està destinat a la unitat de seguretat ciutadana de Martorell, havia de tornar al cos el dilluns d'aquesta setmana però es troba de baixa, segons ha pogut saber l'ACN.Per la seva banda, aquesta negativa coincideix amb l'intent d'entrada de dues persones de nacionalitat espanyola aquest dimarts a la tarda a la Casa de la República de la localitat belga i que es van identificar com a suposats agents de la Guàrdia Civil.Una patrulla belga es va desplaçar fins al lloc i els va obligar a treure'ls l'uniforme i a abandonar la zona, fins on havien arribar en un cotxe de lloguer.

