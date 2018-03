Els treballadors d'«El Periódico» faran vuit dies de vaga en protesta pels acomiadaments

Un cartell anunciant la vaga a «El Periódico» Foto: Comitè Periódico

El comitè d'empresa d'El Periódico de Catalunya ha convocat una vaga de vuit dies a partir d'aquest divendres i fins el 6 d'abril coincidint amb els últims quinze dies de negociació per l'ERO que amenaça gairebé la meitat de la plantilla. Durant aquests dies, el diari podria no arribar al quiosc com va passar amb les protestes de l'any passat en què per primer cop el El Periódico va quedar aturat durant tres dies.En total, 400 treballadors de Barcelona i Madrid estan cridats a la vaga tant de la redacció com dels departaments de publicitat, administració, sistemes informàtics i logística. Aquest dimecres el comitè reunirà la plantilla per preparar la protesta.Els treballadors denuncien que el Grup Zeta -encapçalada pel seu fill Antonio Asensio Mosbah i Agustín Cordón (conseller delegat) i Conrado Carnal (director general)- manté els mateixos 177 acomiadaments que en l'inici de la negociació, sense haver acceptat cap rebaixa ni mesura per pal·liar-ne els efectes.Des d'aquesta setmana, la negociació s'ha traslladat a les oficines del Departament de Treball de la Generalitat amb la mediació d'un inspector, però la posició enfrontada de les dues parts no fa preveure una entesa a curt termini. Per la seva part, els treballadors ha lliurat un escrit d'al·legacions a l'inspector en el qual manifesta els nombrosos defectes de forma i de procediment de l'ERO i la manca de justificació dels acomiadaments per falta de causes reals.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)