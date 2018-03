Gloria Gaynor celebrarà els 40 anys d'«I will survive» al festival Sons del Món

Una de les principals caps de cartell del Festival, Gloria Gaynor Foto: ACN

La cantant Gloria Gaynor celebrarà els 40 anys de l'emblemàtica cançó I will survive al festival Sons del Món Vi & Music de Roses . El concert tindrà lloc el dissabte 4 d'agost a la Ciutadella de Roses i les entrades surten a la venda aquest dimecres a les 10 del matí.Gaynor és la primera confirmació del cartell de l'onzena edició del certamen empordanès. I Will Survive és una cançó considerada un clàssic de la lluita femenista, ja que per primera vegada s'escrivia una lletra des del punt de vista d'una dona, que feia veure a l'examant que era lliure i podia seguir endavant sola. Publicada l'any 1978, va rebre un dels únics Grammys que s'han donat a la música disco.Amb 69 anys, Gloria Gaynor continua fent gires mundials. L'actuació a Roses en el marc del Sons del Món serà l'única d'aquest estiu a la Costa Brava.

