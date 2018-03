​El «consell» de Baños a Manuel Valls per evitar la independència de Nova Caledònia

Manuel Valls! Envia a los piolines! https://t.co/uXICujrQCO — Antonio Baños (@antoniobanos_) 21 de març de 2018

Nova Caledònia, un petit arxipèlag del Pacífic amb 269.000 habitants, votarà el 4 de novembre en un referèndum si s'independitza de França . El Congrés del país ho va aprovar així aquest dilluns, 19 de març, amb el suport dels independentistes i la dreta moderada, i amb l'oposició dels partits contraris a la desconnexió.D'aquesta manera, apunta el Congrés, Nova Caledònia ha posat en marxa “un procés negociat” per “passar pàgina de la violència i el menyspreu per escriure junts pàgines de pau, solidaritat i prosperitat”.El referèndum és el resultat del procés obert fa 30 anys entre independentistes i legalistes de Nova Caledònia sota el paraigües del primer ministre francès de llavors, el socialista Michel Rocard, que van marcar la fi d'un conflicte violent.Manuel Valls, exprimer ministre de França durant la presidència del socialista Françoise Hollande i amb arrels catalanes, no ha amagat mai la seva animadversió al procés sobiranista català . Per tant, tampoc li deu fer massa gràcia la possible independència de Nova Caledònia.Antonio Baños, exdiputat de la CUP, ho ha recollit i li ha enviat un “consell” a través de Twitter, en clau irònica. “¡Manuel Valls! ¡Envia a los piolines!”, li ha dit.

