El Dia Mundial de la Poesia arriba amb 30 traduccions d'un poema de Marc Granell

Un històric de cartells del dia 21 de març Foto: ILC

La poesia

Aquest dimecres és el Dia Mundial de la Poesia i la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ho celebra amb unes 250 activitats arreu del territori i amb el poema que s'ha encarregat expressament al poeta Marc Granell. La jornada es clourà amb l'acte central a l’Arts Santa Mònica de Barcelona, previst a les set de la tarda.Marc Granell (València, 1953) és l’autor escollit enguany per la institució per escriure un poema tan especial i assenyalat, titulat La poesia, traduït a trenta llengües –deu més que en les edicions anteriors amb motiu del desè aniversari de la celebració–, i que esdevé el pal de paller de tots els actes programats arreu dels territoris de parla catalana, a càrrec de diferents poetes i lectors i en diferents llengües.La jornada acabarà amb un acte a l'Arts Santa Mònica. Després de l’obertura institucional hi haurà diferents lectures del poema d’aquest any fetes pels traductors i per parelles lingüístiques i alumnes del programa Voluntariat per la llengua. També es llegirà en llenguatge de signes. Com que el 21 de març també és el Dia de la Síndrome de Down, a la celebració hi participarà Júlia Salsas de la Fundació Catalana Síndrome de Down, que llegirà el poema.Durant l'acte es projectaran vídeos amb intervencions d’alumnes catalans a l’estranger llegint el poema vehiculats a través de l’IRL, Enric Sòria llegirà una glossa del poeta i Borja Penalba i Francesc Anyó oferiran un tast de la seva actuació poeticomusical Granell de mà en mà. L’acte acabarà amb la lectura del poema per part del mateix Granell i amb el discurs de clausura corresponent.És el foc i és la neu, és la tristesai és el crit que desperta l’alegriai ens fa llum les tenebres que habitàvemcom un costum antic d’àngels caiguts.És el pont i és el riu, és la memòriaque obri escletxes de mel en la feridafonda i roent que ens cava precipicisinsalvables al bell mig de les venes.És la mar i és la senda, és el desigque crea com cap déu futurs més savisi funda uns altres mons que es fan possiblessi el cant esquinça vels i fon les ombres.

