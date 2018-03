Puigdemont reuneix aquest dimecres els diputats de JxCat per proposar Turull

Carles Puigdemont ha convocat per a aquest dimecres a les vuit del vespre els diputats de Junts per Catalunya al Parlament després de l'anunci de renúncia que els advocats de Jordi Sànchez han fet arribar aquest dimarts al tribunal que delibera sobre la seva petició de sortir de la presó. La reunió ha de servir per proposar el nom de Jordi Turull, avançat dilluns per NacióDigital, com a candidat a la investidura. Puigdemont participarà a la reunió a través de videoconferència.Demà al migdia, el president del Parlament, Roger Torrent, compareixerà a la cambra catalana. L'anunci d'un contacte informatiu es produeix després que Junts per Catalunya (JxCat) i ERC ja hagin posat sobre la taula la possibilitat de proposar la investidura el fins ara conseller de la Presidència.

