VÍDEO Toni Soler explica els plans de la investidura amb emoticones

Els plans per la investidura es poden explicar amb emoticones.

Carles Puigdemont, Jordi Sànchez... I ara Jordi Turull. Les traves de l'estat espanyol per impedir la investidura d'un candidat de la majoria independentista han obligat a Junts per Catalunya, ERC i la CUP a pensar i posar sobre la taula diversos plans. Del pla A, Puigdemont, ja som al pla C, Turull. I sempre amb l'opció d'anar a eleccions sobrevolant la negociació.Toni Soler ha aprofitat la situació per fer broma sobre tot plegat al programa Està Passant de TV3. Després de tantes lletres pels plans, el presentador ha optat per proposar emoticones. Així, l'opció Turull és una cara amb ulleres, l'opció Artadi és una noia rossa, l'opció retorn Puigdemont és un unicorn i l'opció eleccions és una tifa amb ulls.

