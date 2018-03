Junqueras respon a preguntes de TV3 des de la presó

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, reclama culminar la investidura i tenir executiu ràpid. En una entrevista per escrit a TV3 , declina culpar ningú del retard, ja que considera que "no és hora de retrets, és hora de fer Govern d'una vegada". "Algú creu, de debò, que estem millor sense govern a Catalunya i amb el PP presidint de facto la Generalitat?", es pregunta.Quant a la feina pendent, assegura que "urgeix, entre d'altres, crear una Oficina de Defensa dels Drets Civils i Polítics davant la indefensió que pateixen molts ciutadans", un organisme que NacióDigital ja va avançar que ERC té previst impulsar tan aviat com recuperi el control de l'executiu català junt a JxCat.Preguntat sobre si es podrà avançar cap a la República en aquesta legislatura, com reclama la CUP per donar suport a la investidura, Junqueras crida a "generar consensos amplis per ser més forts davant l'autoritarisme i la involució democràtica i tenir sempre present que s'ha sembrat la llavor de llibertat", la qual "germinarà". Per això, recomana que la primera meitat del mandat se centri en la "defensa dels drets civils i polítics de tots davant la creixent degradació democràtica" a l'Estat.D'aquesta manera, en un missatge clar cap a la CUP -que ha criticat el programa de govern de JxCat i ERC, que considera un retorn a l'autonomisme-, el dirigent republicà avisa que "el camí més ràpid per tornar a l'autonomisme és el de perdre la centralitat i tornar a ser una minoria sorollosa". En canvi, la defensa dels drets civils i polítics "eixampla el projecte" i "permet connectar amb àmplies majories". "El republicanisme és una realitat, que acabi sent hegemònic i reeixint depèn de la majoria dels ciutadans, sempre per vies pacífiques i democràtiques", assevera.

