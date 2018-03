Demòcrates se suma a les primàries obertes impulsades per Graupera

Em sento profundament interpelat per la proposta de regeneració d’en @JordiGraupera . Avui prenc el compromís públic de sotmetre a votació dels voluntaris de @DemocratesCAT incorporar-nos al procés de #PrimàriesPerBarcelona — Antoni Castellà #SÍ (@CastellaToni) 20 de marzo de 2018

Graupera assegura que, en el context actual, "se'n sortiria" a l'hora de guanyar les primàries obertes a tot el sobiranism

L'articulista insisteix que les primàries combinen la unitat amb el pluralisme, i destaca que qui obtingui el 15% ha de formar part de la llista definitiva

"Serem el focus de les idees o ens abonarem al fatalisme. La incertesa serà la nova por o la nova oportunitat?", es pregunta Graupera

"La cultura del catalanisme ha arribat al seu límit. On més lluny ens podia portar és el dia abans del referèndum de l'1-O", sosté el conferenciant

Jordi Graupera durant la conferència d'aquest dimarts Foto: ACN

Demòcrates de Catalunya és el primer partit que se suma al procés de primàries obertes a tot el sobiranisme que impulsa Jordi Graupera a la ciutat de Barcelona. Així ho ha anunciat Antoni Castellà, dirigent de la formació, que ha indicat que els democristians independentistes faran una consulta interna per decidir si s'integren en la iniciativa que ha presentat aquest dimarts el filòsof i articulista en una conferència al Teatre Victòria Els hereus d'Unió són el partit que més dirigents han enviat a l'acte de Graupera, molt per sobre del PDECat i d'ERC, així com també de Junts per Catalunya. Demòcrates de Catalunya té un regidor al consistori barceloní, Gerard Ardanuy, que va deixar el grup format per l'antiga Convergència.Primàries obertes a la ciutadania de tot el sobiranisme, unitat amb caràcter pluralista per guanyar l'ajuntament de Barcelona i convertir la capital catalana en una capital europea. Aquests han estat els tres eixos de la conferència de Jordi Graupera al Teatre Victòria en la qual ha presentat el seu projecte per a la ciutat. Graupera ha ressaltat la necessitat de celebrar una elecció oberta a tots els barcelonins per tal de vèncer Ada Colau i a Ciutadans, així com també al "catalanisme que ens ha dut fins aquí". "Qui guanyi aquestes primàries guanyarà les eleccions", ha resumit. Ell, ho ha deixat clar, s'hi presentarà i que les vol guanyar. "Crec que me'n sortiria", ha dit.Davant de tres mil persones i una cua de gent al carrer que s'ha esperat per una segona tanda de la conferència, l'articulista i filòsof ha proposat una desena de debats, un congrés per bastir el programa electoral i un procediment obert per fer la llista electoral. "Vosaltres triareu el millor candidat. El sobiranisme té una de les mobilitzacions més intenses d'Europa i només se'ns acudeix fer primàries de partits?", s'ha preguntat Graupera. Des de primera fila han escoltat diputats de Junts per Catalunya com ara Quim Torra, i la cúpula sencera de Demòcrates de Catalunya, encapçalada per Antoni Castellà. Del PDECat no hi ha vingut cap dirigent orgànic.El conferenciat ha apuntat que ja ha parlat d'aquesta qüestió amb Xavier Trias i Alfred Bosch, màxims dirigents municipals del PDECat i ERC a Barcelona, i amb Castellà, que les veu amb bons ulls. "No està entre les seves prioritats, però ho estudiaran", ha dit. Graupera ha posat en marxa una pàgina web per aconseguir 30.000 signatures . "El poble va organitzar un referèndum, el poble pot organitzar unes primàries", ha destacat l'articulista, que es vol presentar a les primàries. "I les vull guanyar", ha insistit."Us presento una idea de la política que ja existeix, però que no és a les nostres institucions. El vell model s'està esfondrant davant dels nostres ulls", ha apuntat Graupera, que ha ensenyat un casquet de bala de goma que ha portat durant els últims mesos a la jaqueta. Una companya de feina li va dir que el deixés de dur, perquè "no era una víctima". L'endemà, diu, va obrir l'ordinador i va apuntar: "Canvi de cultura política. Primàries". "Vull portar aquest projecte fins a les últimes conseqüències. Si m'ajudeu, crec que ens en sortirem", ha ressaltat en la part final de la intervenció.Graupera s'ha referit a les 450.000 persones que van votar en el referèndum de l'1-O a Barcelona. "Hi ha mig milió de barcelonins que creuen que la ciutat s'ha de convertir en una capital europea. Si el sobiranisme es presenta junt, governarà Barcelona. Si no anem junts, Ada Colau revalidaria el càrrec per un vot de diferència. No podem deixar la nostra millor opció de manar a Barcelona a l'atzar", ha apuntat. "No ens podem permetre que Colau torni a governar quatre anys, ni que ho faci el catalanisme que ens ha dut fins aquí, ni Ciutadans", ha recalcat Graupera.Les relacions entre els votants sobiranistes, ha ressaltat, és més bona que la de les cúpules dels partits. "Necessitem unitat per concentrar la força i guanyar, però també ens converteix en un moviment folklòric, acrític, que deixa la dissidència indefensa i ens mena cap a actituds tancades i excloents. Correm el risc de ser un moviment populista i autoritari, i part del fracàs de l'octubre té a veure amb això", ha apuntat.Com s'ha de combinar la unitat amb la necessitat del pluralisme? "Amb unes primàries. Fem-les obertes, que s'hi pugui presentar qui vulgui, amb tot el sobiranisme, i que guanyi el millor. Les primàries ens obligaran a treure el suc. Hem d'obligar els partits a competir i a col·laborar", ha defensat Graupera. Qui perdi les primàries però tingui més del 15% dels vots, ha d'anar a la llista electoral. També ha obert la porta a fer les llistes totalment obertes i a fer referèndums per qüestions concretes.El paper de les ciutats, ha defensat Graupera, s'ha revalorat al llarg dels últims anys. "O més democràcia o més ciutats, o més autoritarisme i més estats", ha alertat el conferenciant. "El que veurem a Barcelona els propers anys és una batalla global pel paper de la ciutat i el seu lloc al món. Ni les seves elits ni els ciutadans tenen res a guanyar d'abandonar-se a l'Europa xinesa", ha indicat Graupera. "Ho tenim tot per beneficiar els territoris que són al nostre voltant si apostem pel talent", ha recalcat.Els problemes de gestió, ha dit, no es poden pensar "en el buit". "Aquestes eleccions no van només del preu del lloguer, ni del tramvia. Qui se centra en això ho fa per ocultar els problemes de fons", ha apuntat Graupera, que s'ha referit a l'automatització, la robotització, els serveis públics en clau virtual i el canvi climàtic, entre d'altres. "Serem el focus de les idees o ens abonarem al fatalisme. La incertesa serà la nova por o la nova oportunitat?", s'ha preguntat el col·laborador en mitjans de comunicació."No ens sobra cap neurona, necessitem l'avantguarda. Quan Barcelona es fa forta, xoca amb l'Estat i amb els interessos privats", ha indicat Graupera. "Ara hem de decidir si la volem forta i lúcida, o callada i ambigua. La podem dur allà on totes les generacions han volgut. Tenim el deure de fer-ho", ha apuntat el filòsof, que ha recordat que en les eleccions municipals es pot governar sent la llista més votada.Graupera ha fet un parell de referències concretes a aspectes sectorials de la ciutat, com és el cas del tramvia per la Diagonal o bé les escoles bressol. Segons ell, la força del referèndum i de les primàries pot incorporar gent provinent de diversos sectors per tal de fer les millors propostes."El catalanisme és un vocabulari, una caixa d'eines, pensada per ajudar-nos a fer autocensura en allò important mentre ens esbravem amb allò simbòlic", ha reflexionat Graupera, que ha indicat que qualsevol intent de remoure les "aigües estancades" és percebut com una amenaça, com un perill. "La cultura del catalanisme ha arribat al seu límit. On més lluny ens podia portar és el dia abans del referèndum de l'1-O", ha indicat l'articulista, que ha recalcat que hi va haver un "trencament" entre la política institucional i de partits amb la ciutadania en la jornada de la votació."La gent va deixar de ser catalanista per ser simplement catalana", ha apuntat Graupera. A partir d'aquell moment, segons ell, es va veure que "el rei va nu". "Vam posar en qüestió els fonaments del poder, i per això hi ha gent a la presó i a l'exili", ha ressaltat el filòsof, que ha volgut deixar clar que quan no s'ha cedit en les conviccions, "ni tan sols els antidisturbis han pogut aturar-nos". "L'1-O vam entendre que defensar l'espai dins d'una urna era defensar la llibertat i la prosperitat. El dret a l'autodeterminació és la mare de tots els drets", ha apuntat el conferenciant.

