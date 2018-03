La lesió que va patir Kilian Jornet l'apartarà tres mesos de les curses

Kilian Jornet a la Pierra Menta, on dissabte passat va patir la lesió al peroné. Foto: Jocelyn Chavy.

Well this is how it ends this @Pierra_Menta for me... thanks to all suporters and organizers for the support! And sorry to my teammate Jakob, we were doing a great race !

Now some weeks of mandatory rest 😉 pic.twitter.com/59ehLB3G1I — kilian jornet (@kilianj) 17 de març de 2018

Tal com va informar NacióDigital , Kilian Jornet va sofrir el passat dissabte una caiguda mentre participava a la 33a Pierra Menta, una carrera d'esquí de muntanya per etapes que es disputava Arêches-Beaufort a la regió de Beaufort (Savoia), als Alps francesos.En la penúltima baixada, Jornet, que encapçalava la prova juntament amb el seu company d'equip, l'austríac Jakob Hermann, va patir una caiguda. Quan va tractar d'aixecar-se va notar un fort dolor a la cama i el peu esquerre. A pesar d'això va decidir continuar la cursa per intentar finalitzar l'etapa. No obstant això, el dolor li va impedir continuar, i en la següent pujada, conscient que podia tractar-se d'una greu lesió, va decidir abandonar i demanar assistència. Els equips de rescat de la prova el van evacuar cap a un centre mèdic a Beaufort, on es van realitzar les proves pertinents per determinar en un primer moment una ruptura de peroné i procedir a immobilitzar la cama.Per confirmar l'abast de la lesió, Jornet es va sotmetre ahir a una ressonància magnètica a Annecy (França). El comunicat mèdic informa que, a més de la ruptura del peroné, Jornet ha sofert també una esquinç de grau I-II del lligament peroneal de l'astràgal anterior (LPAA). En principi, l'atleta cerdà no hauria de passar per quiròfan, però sí que haurà de romandre setmanes amb la cama immobilitzada i fent repòs. A partir de la segona setmana podrà començar la fase de recuperació fisioterapèutica passiva, una base d'hipertèrmia i magnetoteràpia. Després, i segons avanci la lesió, es podrà començar una teràpia més activa. En total, es calcula que el procés de recuperació li durarà a Kilian Jornet uns 3 mesos.Després de consultar amb el seu equip mèdic, s'ha confirmat el diagnòstic, i Dani Brotons, metge personal de Kilian Jornet, ha manifestat: "Kilian presenta una fractura espiroide d'un mig terç del peroné, no desplaçada, així com un esquinç de grau I-II del peroneal de l'astràgal anterior (LPAA). Descartem el tractament quirúrgic i procedim a immobilitzar la cama totalment. S'estima que la consolidació de la fractura serà de 2 mesos, i la bona cicatrització de l'esguinç en 3 setmanes. Continuarem fent proves cada setmana per comprovar que no hi ha desplaçament en la fractura".Jornet s'ha pres amb tranquil·litat la lesió i ha dit que havia sofert la caiguda quan estava a punt de finalitzar la Pierra Menta "i immediatament em vaig adonar que alguna cosa anava malament. Vull agrair el suport brindat per tot el personal de la Pierra Menta: cos de seguretat, personal mèdic, pisters d'Areches Beaufort i als voluntaris que m'han ajudat en tot moment. Els accidents com aquests passen, així que ara només queda pensar a recuperar-nos bé per tornar a pensar en nous desafiaments". Així ho va anunciar a Twitter:De moment, Jornet es perd les últimes carreres que tenia previstes per a aquest període d'esquí de muntanya i viatjarà de tornada a Noruega, on començarà el procés de rehabilitació. Així, se centrarà ara en la recuperació de la lesió abans de pensar en nous desafiaments per a la temporada d'estiu.

