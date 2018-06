El Suprem rebaixa la pena però condemna Urdangarin a gairebé sis anys de presó

El Tribunal Suprem ha rebaixat la condemna de sis anys i tres mesos que l'Audiència de Palma va imposar al marit de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, a cinc anys i deu mesos de presó. La sala segona de l'alt tribunal ha confirmat la pena per malversació, prevaricació, frau, dos delictes fiscals i tràfic d'influències i l'ha absolt del delicte de falsedat en document públic en considerar que no ha quedat provat.El Suprem s'ha pronunciat després de valorar els recursos que han presentat els acusats, així com també la Fiscalia, quan fa més d'un any de la sentencia. Llavors, el mateix tribunal va decidir mantenir en llibertat Urdangarin i el seu exsoci Diego Torres, a l'espera de la resolució definitiva del Suprem.Durant aquest temps, els dos havien de comparèixer al jutjat el dia 1 de cada mes, tot i que l'exduc de Palma ho ha pogut fer a Suïssa. Ara, els condemnats encara poden recórrer al Tribunal Constitucional, tot i que es reafirma la condemna pels delictes de prevaricació amb falsedat documental i malversació de fons públics, frau a l'administració, tràfic d'influències i dos delictes contra Hisenda.Pel que fa a la resta de condemnats, el tribunal ha condemnat a cinc anys i vuit mesos a Diego Torres per malversació, prevaricació, frau a l'administració i l'ha absolt de tràfic d'influències, blanqueig i falsedat. El Suprem també manté la responsabilitat de partícips a títol lucratiu d'Ana María Tejeiro i Cristina de Borbó en el delicte de malversació i frau dels seus marits, però no en els delictes fiscals. I alhora ratifica la resta de pronunciaments de l'Audiència de Mallorca, inclosa la condemna de 3 anys i vuit mesos de presó per a l'expresident balear Jaume Matas.La sentència de l'Audiència de Palma condemnava Urdangarin per un delicte continuat de prevaricació, falsedat de document públic, malversació de fons públics, dos delictes contra la Hisenda Pública, tràfic d’influències i un delicte de frau a l’Administració Pública. L'exduc de Palma va ser absolt de la resta de delictes dels que estava acusat. A més, la Infanta Cristina també va ser absolta, sota un pagament de 265.000 euros com a responsable civil solidària amb el seu marit.Per la seva part, a Torres també se li van imposar vuit anys i mig de presó, i una multa de 1.723.843,10 euros per diversos delictes. La seva esposa, Ana María Tejeiro, va quedar absolta, tot i que havia de respondre en qualitat de responsabilitat civil a títol lucratiu, amb un màxim de fins a 344.934,31 euros. A més, el tribunal condemnava l'expresident balear Jaume Matas a tres anys i vuit mesos de presó.La Fiscalia, però, havia demanat 10 anys de presó per al cunyat del rei, i ja va afirmar que no estava d'acord amb la sentència de l'Audiència. Segons aquesta, Torres i Urdangarin van tributar a través de l'Impost de Societats de Nóos el que, en realitat, eren rendiments meritats com a conseqüència de la seva activitat professional, que havien d'haver tributat a través de l'IRPF. En aquest punt, es van aplicar deduccions per les quals no tenien dret, defraudant a l'erari públic quantitats superiors a 120.000 euros anuals.D'aquesta manera, malgrat que els dos simulaven feines fetes des de l'empresa -on hi havia poca activitat i treballadors-, els negocis se celebraven i facturaven per la "garantia i confiança que resultaven inherents a la presència" de l'exduc de Palma. En el cas d’Urdangarin, la quota d’IRPF defraudada va ser de més de 129.000 en l’exercici del 2007 i de més de 126.000 euros el 2008. Pel que fa Torres, les quantitats defraudades corresponents al 2007 i el 2008 ascendeixen a 344.000 i 120.000 euros.Molts d'aquests diners es blanquejaven, segons el jutge, a través d'un entramat societari internacional radicat a Belize i al Regne Unit, i amb ramificacions a Panamà, Luxemburg, Andorra i Suïssa, va ocultar la quota defraudada a l'erari públic, que gestionava Torres.

Sentència cas Nóos del Suprem by naciodigital on Scribd

