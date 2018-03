Presa de possessió el dissabte sant? El calendari de la investidura de Turull

Marta Pascal, durant el consell nacional extraordinari del PDECat Foto: Julio Díaz / PDECat

Reunió del consell executiu del Govern, aquest dimarts. Foto: ACN

JxCat i ERC tenen pressa per investir Jordi Turull com a president de la Generalitat. Amb la distribució de les àrees de Govern i un programa ja consensuats i secretament firmats , aspiren a resoldre tots els tràmits en un període inferior a dues setmanes -sempre i quan, és clar, tinguin marge per convèncer la CUP i enllestir els altres serrells oberts-. Això implica, però, anar per feina i estrènyer els terminis.En el calendari amb què treballen, fins i tot, l'acte de presa de possessió podria fer-se en cap de setmana. I no un de qualsevol, ja que podria ser en ple dissabte sant. Quines són les dates en què es podria resoldre la investidura i el posterior nomenament del seu Govern?El president del Parlament, Roger Torrent, farà una compareixença pública aquest dimecres , a les 11.30, en què anunciarà que, després de la renúncia de Jordi Sànchez, inicia una nova ronda de contactes per buscar un candidat -i ja n'anirien tres-.Al vespre, a les set, la CUP celebrarà una conferència política al Born en què exposarà les seves propostes per construir la República i, amb elles, les exigències a JxCat i ERC per facilitar la investidura de Turull.Torrent pot iniciar la ronda de contactes amb els grups dijous mateix. L'última que va fer, que va ungir Jordi Sànchez com a presidenciable, es va fer resoldre en un sol dia. D'aquesta manera, dijous mateix ja podria proposar Turull formalment com a candidat, tot i que aquest anunci podria fer-se divendres.Igualment, el consell nacional d'ERC es reuneix dijous al vespre, a les 19.30, per avalar l'acord amb JxCat i el nom del nou president. No es preveu que els quadres republicans posin impediments a l'entesa.Si Torrent ja ha enllestit la ronda de contactes, podria reunir la mesa del Parlament i la junta de portaveus el mateix divendres per convocar el ple d'investidura. Si aquesta setmana es tanquessin els tràmits previs, la data de la sessió es podria fixar en el dimarts. Si s'esperés fins dilluns, el ple hauria de ser dimecres.Dissabte serà el torn en què el PDECat, com ERC dos dies abans, donarà el vist-i-plau a què el conseller de la Presidència sigui candidat a la presidència. Fins llavors, els nacionalistes acabaran de perfilar com es distribueixen les conselleries no republicanes amb JxCat. Aquell cap de setmana, la CUP estarà fent la seva tercera conferència municipalista, amb la vista posada a les eleccions locals, però es pot veure obligada a improvisar una reunió del seu consell polític per fixar posició de nou.La primera sessió del ple d'investidura es resoldrà previsiblement en un sol dia, dimarts o dimecres. Llavors, Turull farà el seu discurs inicial i respondrà les intervencions dels grups, que acabaran votant la seva candidatura. Difícilment, la CUP facilitarà els quatre vots necessaris per investir-lo en primera volta, motiu pel qual es preveu que no se'n surti llavors.48 hores després de la primera sessió, el Parlament es tornaria a reunir per repetir la jornada d'investidura. Llavors n'hi haurà prou amb dos vots a favor de la CUP o que Carles Puigdemont i Toni Comín renunciïn a l'acta per disposar dels 66 suports que corresponen a JxCat i ERC i que els atorguen la majoria simple necessària per investir Turull. La votació definitiva, per tant, seria dijous o divendres sant.Si el procés es resol per la via ràpida, tal com preveuen les dues principals candidatures independentistes, l'acte formal de presa de possessió es faria el dissabte sant. Seria llavors quan Turull seria nomenat formalment president. Ara bé, qui li col·locaria el medalló de la presidència de la Generalitat que, investidura rere investidura, col·loca el president sortint al seu successor?Com que el repartiment d'àrees entre els grups ja està més que tancat, JxCat i ERC volen resoldre la confecció de Govern el més ràpid possible. Per això, preveuen que Turull nomeni els seus consellers el dimarts, 3 d'abril, el primer dia laborable després de Setmana Santa. Llavors, a més, ja podrien fer la primera reunió del consell executiu, que es realitzen ordinàriament els dimarts. En tot cas, de nou, com es faria el traspàs de carteres? El paper de consellers sortints el farien els ministres del ram?

