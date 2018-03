Els especialistes alerten d'una primavera «moguda» pels al·lèrgics

Els investigadors de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB (ICTA-UAB) preveuen que els nivells de pol·len a l’atmosfera aquesta primavera siguin força importants. Malgrat que es preveu una pol·linització tardana pel fred i la pluja intensa de les darreres setmanes, quan arribi ho farà amb concentracions de pol·len "per sobre de la mitjana", especialment pel que fa a espècies com el plataner, la parietària, l'olivera o les gramínies.Com cada any, els al·lergòlegs recomanen que les persones que notin els primers símptomes vagin al metge per ser diagnosticats i començar el tractament el més aviat possible. Això sí, alerten també que la manca de professionals especialitzats a la sanitat pública està fent créixer les llistes d'espera. Concretament, a data d'avui la mitjana d'espera dels pacients pendents de la primera és de 7 mesos i ja freguen les 10.000 persones.La investigadora de l’ICTA-UAB, Jordina Belmonte, ha explicat aquest dimarts que no es preveu una primavera de "rècord" pel que fa a la pol·linització, però sí de concentracions superiors a la mitjana dels últims anys. Ha assenyalat que tot i que el fred i la pluja de les darreres setmanes han pogut retardar algunes floracions (xiprer, freixe, avellaner), un cop es recuperin les temperatures el pol·len apareixerà en quantitat i la temporada es pugui allargar. "Esperem una primavera moguda", ha afegit.Amb tot, Belmonte ha puntualitzat que aquestes previsions podrien canviar si la primavera és força plujosa durant les hores de llum i també si les temperatures passessin força ràpidament a ser superiors a les esperades. Això podria fer que les floracions i pol·linitzacions duressin menys temps de l’habitual i, per tant, afectessin durant menys temps.L'especialista en al·lergologia a l'Hospital Vall d'Hebrón, Teresa Garriga, ha recordat que les malalties al·lèrgiques han augmentat notablement en els últims anys a Catalunya fins el punt que "les al·lèrgies cròniques" ja afecten el 14,7% dels adults (vuitè problema de salut) i al 10,4% dels nens (segon problema de salut). Segons dades de l'Enquesta de Salut a Catalunya 2015, en la franja d'edat de 15 a 44 anys, són el primer problema de salut en els homes i el segon en les dones. A més, alguns estudis indiquen que s’han duplicat en els últims 15 anys en els països desenvolupats, afectant el 25% de la població i es preveu que en dues de dècades puguin afectar al 50% de la població amb un gran increment en la població pediàtrica.Els al·lergòlegs també observen un increment d'al·lèrgies complexes que impliquen l’afectació de diversos òrgans alhora i pacients amb múltiples al·lèrgies. Els seus símptomes poden ser des de lleus, fins a quadres de risc vital que poden arribar a comprometre la vida del pacient i ser mortals, com és el cas de l’anafilaxi o el xoc anafilàctic.L'augment de persones al·lèrgiques està fent, segons Garriga, que la situació actual de l'assistència al·lergològica a Catalunya estigui fregant la saturació. Segons dades de l’estudi Al·lergològica 2015, Catalunya l’any 2014 era la segona comunitat autònoma amb la mitjana de llista d’espera més elevada (un total de 98 dies de llista d’espera) per darrera de Canàries (141 dies).Aquests nivells, han empitjorat durant els últims 4 anys i a data d'avui la mitjana de dies d’espera dels pacients pendents de primera visita a Consultes Especialitzades d’Al·lergologia és de 215 dies (7 mesos) i hi ha un total de 9.555 pacients en llista d’espera. La manca d'un abordatge integral del pacient al·lèrgic té una repercussió directa en el diagnòstic i en el disseny del tractament.

