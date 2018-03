Primer eco de l'aval d'Europa a la crema de fotos del rei: arxivada una denúncia contra «El Jueves»

Una persona crema una foto del rei Felip VI a Tarragona Foto: ACN

La condemna del Tribunal Europeu de Drets Humans a Espanya per haver imposat una multa de 2.700 euros als dos joves que van cremar fotos del rei a Girona el 2007 ha creat un precedent. L'argumentari que el tribunal d'Estrasburg va fer públic el passat 13 de març defensant la llibertat d'expressió ha estat la doctrina a la qual s'ha agafat el jutjat d'instrucció número 27 de Barcelona per arxivar una denúncia contra el setmanari satíric El Jueves per un article i una vinyeta sobre la Guàrdia Civil. És la primera vegada que la sentència del tribunal europeu serveix com a base per resoldre denúncies relacionades amb la llibertat d'expressió.La denúncia va partir de la Unión de Oficiales Guardia Civil (UO), a la qual s'hi va afegir la Fiscalia General de l'Estat, per un article titulat Los juguetes de la Guardia Civil escrit per l'extinent de l'Exèrcit de Terra Luis Gonzalo Segura , que va ser expulsat de les Forces Armades per les seves crítiques contra la institució militar. Segons la denúncia, Gonzalo Segura acusa en el text a membres de la cúpula de la Benemèrita de ser "psicòpates, sàdics i feixistes". L'extinent explica que des de l'any 1982 hi ha hagut més de 500 guàrdies civils que s'han suïcidat per les seves condicions laborals. L'article anava acompanyat d'una vinyeta de Juan José Cuerda Viana en la qual hi apareixia un guàrdia civil menjant-se el cervell d'un altre agent.Tot i que la Fiscalia considerava que els fets eren constitutius d'un delicte contra les institucions de l'Estat per injúries greus contra Cossos i Forces de Seguretat, els denunciats s'havien emparat en la llibertat d'expressió i d'informació. Recorden, a més, que la revista es defineix com a "satírica i crítica". En la petició perquè el cas quedés finalment arxivat argumentaven que es pretenia denunciar la situació que viuen els agents de la Guàrdia Civil pel tracte que reben dels seus superiors i que, per tant, l'article ha d'emmarcar-se dins de la categoria de "denúncia social". La defensa cita explícitament la sentència del 13 de març d'Estrasburg tot subratllant que aquesta "amplia encara més la consideració de la llibertat d'expressió quan ve emmarcada en un context de denúncia política". Aquest argumentari ha estat finalment acceptat pel jutjat d'instrucció, que ha arxivat la causa.Que la denúncia contra El Jueves hagi estat tombada evidencia com la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans obre una via de defensa pels processats per haver expressat crítiques públiques contra institucions de l'Estat.

La interlocutòria que ordena arxivar una denúncia contra 'El Jueves' by naciodigital on Scribd

