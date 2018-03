Gemma Nierga torna a TV3 amb un programa sobre els pares i mares dels famosos

La periodista Gemma Nierga tornarà a posar-se al capdavant d'un programa a TV3. Serà un projecte nou, que veurà la llum a la tardor i que es dirà Els meus pares. L'objectiu serà aprofundir una mica més en la intimitat dels rostres famosos de Catalunya. Els protagonistes seran els "progenitors" de les personalitats més populars i reconegudes de diferents àmbits.Qui hi ha darrere de músics, esportistes, comunicadors o actors? Qui agafa el rol de suport, generalment anònim, des de l'ombra, de les figures públiques? En aquest sentit, Nierga vol fer un homenatge "amable i emotiu" a aquests pares i mares.Nierga va debutar a TV3 l’any 1988 amb el programa Dit i fet, amb tan sols 22 anys d’edat. A la televisió pública catalana també va participar en projectes com Pares i fills, Tothom per tothom, Tres senyores i un senyor. La seva última col·laboració amb la cadena va ser en el programa Fora de sèrie, on va entrevistar l’advocat Miquel Roca. Després de 28 anys treballant a la cadena SER, el setembre passat s’incorporava com a col·laboradora al programa El suplement de Catalunya Ràdio. Ara participa cada dimarts en el programa Tot es mou de TV3.

