Alerten a l'ONU que els presos polítics catalans són un «precedent perillós pel món»

Conferència a l'ONU sobre la situació a Catalunya aquest dimarts. Foto: ACN

L'empresonament de membres del govern de Catalunya i de líders de la societat civil catalana és un "precedent perillós" per a la resta del món. Així ho ha advertit aquest dimarts l'advocada internacional Rachel Lindon, membre de l'equip d'experts legals que ha portat a l'ONU els casos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.En una conferència al Palau de les Nacions Unides a Ginebra, Lindon ha assegurat que l'Estat "tanca els seus opositors polítics i rebutja alliberar-los fins que renuncien a les seves idees polítiques". Segons ella, això suposa una discriminació "per la seva opinió a favor del dret a l'autodeterminació dels catalans". Lindon també ha lamentat el "silenci absolut" de la UE davant de la situació catalana i ha dit que acudir a l'ONU és l'única opció perquè el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans pot allargar-se durant molts anys."Espanya ha d'alliberar aquests homes, les accions del govern espanyol en aquest cas són un precedent perillós pel dret a la manifestació pacífica a la resta del món", ha assegurat l'advocada. Segons ella, els líders catalans independentistes estan patint una "vulneració inacceptable dels seus drets fonamentals". Lindon ha dit que l'actitud de les autoritats espanyoles amb Catalunya té l'objectiu "d'intimidar" els independentistes.En el mateix debat, l'eurodiputada irlandesa Lynn Boylan ha lamentat el rol de la Unió Europea davant de la situació catalana. "La UE sempre és un jutge ràpid amb els països llunyans quan les protestes pacífiques són reprimides, però calla amb les accions de l'estat espanyol", ha dit. Segons Boylan, del Sinn Féin, "el més frustrant" és precisament aquest "doble raser". "Les autoritats espanyoles actuen amb impunitat", ha afirmat. Per Boylan, cal que la Unió Europea faci de "mediadora" entre els governs català i espanyol perquè "la seva inacció és inapropiada".D'altra banda, la consellera destituïda Meritxell Serret ha subratllat que, si estigués a Espanya, estaria entre reixes. En aquesta línia ha remarcat que els "presos polítics" o a l'exili hi són perquè el govern espanyol els "persegueix" per organitzar un referèndum i defensar la independència. "És difícil assumir aquesta situació, l'Estat persegueix les opinions", ha sentenciat. Serret també ha asseverat que els "càstigs" als dirigents polítics són "completament desproporcionats", i ha constatat que l'independentisme té a veure amb "drets polítics i civils", i no amb nacionalismes.Al seu torn, la periodista Txell Bonet, parella de Jordi Cuixart, ha exposat la situació dels presos i ha recordat que el president d'Òmnium i Jordi Sànchez estan empresonats tan sols per manifestar-se. Bonet ha reiterat que en cap manifestació a Catalunya hi ha hagut ni violència ni aldarulls. Finalment, la companya de Cuixart ha apuntat que la "repressió desmesurada" de l'Estat s'hauria de resoldre per la via del "diàleg" i no amb la policia.

