El Congrés rebutja, amb els vots del PSOE, castigar els crims del franquisme

| 1 comentari Joan Serra Carné

01/01/1970

La senadora i aspirant a la secretaria general de Podem Catalunya sosté que la cúpula estatal del partit "no està respectant la seva imparcialitat" a les primàries | Cánovas admet que a Podem li ha "faltat" deslligar-se de Madrid per bastir un "projecte polític per a Catalunya"