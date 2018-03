VÍDEO La contundent denúncia d'Amaia i Alfred sobre la situació de Valtonyc

El lado más reivindicativo de #Almaia, en @EspejoPublico. Además de #Eurovisión, @Amaia_ot2017 y @Alfred_ot2017 nos hablan de los #refugiados, de #feminismo, de la libertad de expresión y piden la bajada del IVA cultural pic.twitter.com/nhQeKIqMuK — Patricia Escalona (@patriciaesle) March 20, 2018

Amaia i Alfred han passat aquest dimarts pel programa Espejo Público i han mostrat el seu costat més reivindicatiu. Han tractat temes poc habituals en les entrevistes que han fet fins ara i ha parlat de masclisme, de llibertat d'expressió i de l'actual situació política. Aquí en teniu un fragment, compartit per la periodista Patricia Escalona.Entre d'altres han recordat la situació del raper Valtonyc i han denunciat que està condemnat a tres anys de presó "per fer un tema parlant del que ell volia". "És lliure de parlar del que vulgui. No es poden tallar les ales a l'art i menys a la llibertat d'expressió", han lamentat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)