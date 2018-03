L'Audiència dona tres dies a Valtonyc per intentar evitar la presó

Valtonyc en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

Voy a entrar en prisión seguramente, poco más me queda por hacer. Espero que luchéis y no caigáis en la autocensura, es lo que ellos buscan. Cárcel para unos cuantos hay, pero para todos no. Si no hacéis nada ahora, en un futuro os arrepentiréis. Dignidad ante este ataque. — Josep V. 🎗️ (@valtonyc) March 20, 2018

És previst que el raper Valtonyc entri a la presó en els pròxims deu dies per complir una pena de tres anys de presó per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona. El raper ha reconegut a través de Twitter que "segurament entrarà a presó" perquè "poc més li queda per fer". Tot i així, ha fet una crida a continuar "lluitant i no caure en l'autocensura". "Presó per a uns quants n'hi hia, però per a tots no", ha recordat Valtonyc, i ha advertit que "si no es fa res ara, en un futur ens en penedirem". "Dignitat davant d'aquest atac".L'Audiència Nacional ha donat tres dies de termini a Valtònyc per presentar al·legacions sobre la possible concessió del benefici de la suspensió de la pena de presó a la qual va ser condemnat per delictes d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la Corona, i amenaces pel contingut d'algunes de les seves cançons..Així ho estableix el decret d'execució de la condemna de l'Audiència, després que el Tribunal Suprem ratifiqués la condemna del raper a finals de febrer. Si la defensa presenta escrit d'al·legacions, es donarà trasllat a la Fiscalia perquè emeti un informe sobre aquest tema. En cas contrari, Valtònyc té deu dies per ingressar voluntàriament a la presó.Atès que cap dels tres delictes pels quals va ser sentenciat el raper contemplen una pena superior a dos anys de presó, la seva defensa pot sol·licitar la suspensió de la condemna, segons han informat fonts jurídiques.

