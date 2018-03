Évole prepara un programa per millorar la relació entre Catalunya i Espanya

Jordi Évole, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

El periodista Jordi Évole prepara un nou projecte. Es tracta d'un programa que pretén millorar les relacions entre Catalunya i Espanya a través de dos grups d'àvies, com ha avançat El Mundo. Un grup viatjarà des d'Andalusia fins a terres catalanes mentre que un altre grup farà el camí en sentit contrari.L'objectiu és mostrar com és la convivència amb les famílies que les acullin a cada territori. D'aquesta manera, es vol reunir en una mateixa casa persones d'ideologia diferent. La productora Atresmedia encara no ha decidit en quina cadena s'emetrà el programa. En aquest cas, Évole farà de productor, ja que el format prescindirà de la figura del presentador.

