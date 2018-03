JxCat recorre al TC la decisió de Llarena de no deixar sortir Sànchez per ser investit

Reunió dels diputats de Junts per Catalunya al Parlament Foto: Junts per Catalunya

Els diputats de JxCat han presentat un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisió del jutge del Suprem Pablo Llarena de mantenir empresonat Sànchez i denegar-li el permís per assistir al ple d'investidura. Els diputats al·leguen que la decisió del jutge instructor limita drets fonamentals de Sànchez "fora dels supòsits legals".Entre d'altres, apunten que vulnera el dret fonalmental d'exercir el seu càrrec públic representatiu en condicions d'igualtat. Amb la denegació del permís, des de JxCat creuen que no només s'infringeixen els drets com a diputat i les prerrogatives del Parlament, sinó també "la voluntat popular i la separació de poders".En un recurs de 14 pàgines datat del 16 de març, els diputats de JxCat demanen a l'alt tribunal que admeti a tràmit el recurs i que, emparant els drets dels diputats, declari nul·la la interlocutòria del passat 9 de març, on Llarena denegava la llibertat a Sànchez i també el permís per anar al ple. En conseqüència, sol·liciten al TC que deixi lliure Sànchez o li permeti anar al ple d'investidura.

