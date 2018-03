Jordi Sànchez, l'última renúncia forçada de l'independentisme

El TSJC va jutjar Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la implicació en el procés participatiu del 9-N. La condemna va dictar per a Mas, president de la Generalitat en aquella consulta no vinculant, dos anys d'inhabilitació. Ortega, vicepresidenta de l'executiu i ara retirada de la política, va rebre un càstig d'un any i nou mesos apartada dels càrrecs públics. Finalment, l'exconsellera Rigau va patir una inhabilitació d'un any i mig. En la que va ser la primera sentència contra líders del procés sobiranista, els tres dirigents van ser absolts del delicte de prevaricació però no del de desobediència. Les condemnes s'afegeixen a la que va haver d'assumir Francesc Homs, exportaveu del Govern i jutjat al Suprem per la seva condició de diputat al Congrés quan va ser processat, també inhabilitat. Homs ha tornat a l'activitat privada com a advocat.

Irene Rigau, Artur Mas i Joana Ortega sortint del TSJC després de l'última sessió del judici al 9-N Foto: Isaac Meler

Pel TSJC també hi ha passat a declarar l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, així com els membres sobiranistes de l'anterior mesa de la cambra catalana, acusats de delictes de desobediència per permetre debats parlamentaris vinculats al procés. L'independentisme es va acostumar l'any passat a concentrar-se davant del TSJC, un pelegrinatge que va incloure en diverses ocasions la presència de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. L'actuació de tots aquests dirigents és escrutada avui pel Suprem. A banda de les causes pilotades a l'edifici de l'Audiència de Barcelona, en els jutjats catalans s'acumulen desenes de procediments derivats de l'1 d'octubre, així com dels preparatius de la desconnexió. El més rellevant és la investigació del jutjat d'instrucció número 13, que parteix del cas Santi Vidal. Entre la llarga llista d'alts càrrecs imputats hi figuren Lluís Salvadó, Josep M. Jové i Lluís Viver Pi-Sunyer, figures rellevants de l'executiu de Puigdemont.