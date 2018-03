La condició de la CUP per investir Jordi Turull

Les quatre abstencions de la CUP són, ara per ara, inamovibles. El problema, asseguren els anticapitalistes, no és el candidat a la investidura si no si es constituirà "un Govern republicà o un Govern autonòmic". El líder parlamentari dels cupaires, Carles Riera, ha estat clar: "Qualsevol nom serà bo si és per presidir un Govern republicà". En aquesta premissa hi cap Jordi Turull, malgrat que la CUP ha declinat pronunciar-se directament sobre un nom que encara no se'ls ha proposat formalment.

