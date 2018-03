Cinc anys de presó per haver abusat d'un infant d'Olot

L'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys i 11 mesos de presó un home que va abusar sexualment d'un nen d'11 anys a qui havia captat a través d'internet. L'acusat, David Salvador, ha reconegut els fets i ha estat d'acord amb la pena pactada per la fiscalia, l'acusació particular i la defensa. Tot i que ha arribat al judici en llibertat, haurà d'ingressar a presó per complir la condemna.El condemnen per delictes d'abusos sexuals, enganys per aconseguir material pornogràfic infantil i utilitzar la xarxa per mantenir relacions sexuals amb un menor de 16 anys. El processat, David Salvador, ha admès que sabia perfectament que la víctima era menor d'edat i ha reconegut que el novembre de 2015 va contactar amb el menor, que aleshores tenia 11 anys, a través d'internet. Acusat i víctima es van intercanviar els números de telèfon i van començar a parlar a través de WhatsApp. Durant la conversa, l'acusat li va exigir que li enviés fotografies i gravacions de contingut sexual i es va iniciar "un intercanvi mutu" d'imatges.El contacte a través de l'aplicació de missatgeria instantània va continuar. Els dies 5 i 6 de desembre, l'acusat va proposar al menor de "quedar". Segons ha reconegut Salvador, l'objectiu de la trobada era mantenir relacions sexuals. El processat va anar a recollir la víctima amb cotxe i el va portar a una zona boscosa a prop d'Olot. Un cop allà, li va dir al menor que es despullés, li va fer tocaments als genitals i li va fer una fel·lació. També el va "instar" perquè li fes una fel·lació a ell, tal com va passar.El cas ha arribat a judici aquest dimarts a la secció tercera de l'Audiència de Girona. Com que el processat sempre ha reconegut els fets, fiscalia, acusació particular i defensa havien arribat a un acord previ que s'ha formalitzat aquest dimarts a la sala de vistes. El judici ha estat breu i només ha calgut que el processat digués que està conforme amb la condemna. David Salvador ha acceptat la pena de 5 anys i 11 mesos de presó. Són 5 mesos per un delicte d'enganys per a l'obtenció de material pornogràfic infantil, 6 mesos per valer-se d'internet per mantenir relacions sexuals i 5 anys per abusos sexuals.Li apliquen dues atenuants: per col·laboració amb la justícia i per reparació del dany. Segons el relat consensuat entre les parts, el processat, un cop els pares del menor van interposar la denúncia i els Mossos d'Esquadra van obrir la investigació, va mostrar "col·laboració total" reconeixent els fets i facilitant l'accés al seu ordinador i telèfons. A més, va autoritzar voluntàriament l'entrada i escorcoll de casa seva. "Tot això va resultar d'utilitat evident per a l'esclariment des fets", ha assenyalat fiscalia, acusació particular i defensa.En el relat de fets també s'hi diu que ha "demanat perdó" als afectats i va mostrar la seva intenció de reparar el dany consignant els 15.000 euros per a la indemnització, la xifra que li ha imposat el tribunal. L'escrit subratlla que Salvador està rebent tractament psicològic "per a evitar la perpetració" de fets semblants en un futur.Segons la sentència dictada de viva veu, el processat no es podrà apropar a menys de 500 metres de la víctima durant 8 anys i,a part de la condemna a presó, també complirà 5 anys de llibertat vigilada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)