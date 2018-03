Un expert independent de l'ONU defensa el dret a l'autodeterminació de Catalunya

L'expert independent de l'ONU Alfred de Zayas Foto: @alfreddezayas

Work session in #Geneva with @Alfreddezayas, professor on international law and expert on self-determination. pic.twitter.com/QYFSy1BTi1 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) March 19, 2018

L'expert independent de les Nacions Unides Alfred de Zayas ha defensat el dret a l'autodeterminació de Catalunya i ha criticat el paper de la Unió Europea. Al seu parer, la UE no hauria d'haver mantingut el "silenci" després de l'acció policial. De Zayas també ha apuntat que cal "crear les condicions" necessàries perquè hi hagi un referèndum a Catalunya, que segons ell és la màxima expressió de la "democràcia". El president Carles Puigdemont va reunir-se ahir amb De Zayas a l'ONU per dur a terme una sessió de treball.Al seu torn, el professor de dret de la Universitat de Ginebra Nicolas Levrat ha constatat que cap precepte en el dret internacional no pot privar que els catalans puguin exercir el seu dret a l'autodeterminació.També ha intervingut el professor de ciència política de la UPF Jaume López, que ha destacat la importància de la conferència sobre drets humans i fonamentals, com el de l'autodeterminació, en una sala del Palau de les Nacions Unides de Ginebra, amb experts catalans i internacionals. "Hem pogut apreciar la quantitat d'amics que té Catalunya en un lloc com el Palau de l'ONU", ha subratllat el qui va ser impulsor de la plataforma Reinicia.Al debat hi han assistit la consellera destituïda Meritxell Serret i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, a més del diputat parlamentari d'ERC Ferran Civit, el vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa (JxCat), i la periodista Txell Bonet, companya de Jordi Cuixart.Després del debat, Serret i Bonet han parlat sobre la conferència que faran en una altra de les sales de l'ONU, per denunciar la situació dels "exiliats" i els "presos polítics". La consellera destituïda ha destacat que parlaran de la "vulneració" de drets fonamentals que hi ha a Catalunya i a l'Estat. Finalment, la companya de Cuixart ha conclòs que s'explicarà que la presó preventiva va "en contra" de l'ordenament jurídic, i ha alertat que quan "es violen" drets fonamentals després se'n vulneren molts més.

