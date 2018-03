Solé denuncia a l'ONU la «violència desproporcionada i horrible» de l'1-O

L'eurodiputat d'ERC Jordi Solé ha intervingut aquest dimarts al plenari de la 37ena sessió del Consell de Drets Humans de l'ONU a Ginebra per denunciar "la violència desproporcionada i horrible" de l'1-O i que l'Estat espanyol "clarament va violar" el dret a l'autodeterminació i està vulnerant els drets "a la llibertat d'expressió i de reunió" a Catalunya.En un discurs a la Sala XX del Palau de les Nacions Unides de Ginebra, on hi ha la cúpula de Miquel Barceló, Solé ha criticat "la reacció autoritària" del govern espanyol al procés independentista i ha dit que l'empresonament preventiu de membres del govern i de la societat civil és un "clar abús". "El fet que el 2018 a la Unió Europea hi hagi presos polítics i exiliats només perquè volien que el poble pogués exercir el seu dret a votar i decidir és una cosa que els demòcrates i els defensors dels drets humans mai haurien d'acceptar", ha dit Solé.En declaracions a la premsa just després de la seva intervenció, l'eurodiputat d'ERC ha destacat la importància de "posar de manifest a la seu de les Nacions Unides i davant del Consell de Drets Humans el fet que l'Estat espanyol no està complint amb les seves obligacions internacionals"."Tenir l'oportunitat de dir això clarament a les Nacions Unides i davant de representants d'estats, i parlar de la injustícia que hi hagi presos polítics i exiliats pel fet d'haver exercit un dret, el de l'autodeterminació, que és fonamental, és posar en evidència la involució democràtica a l'Estat espanyol", ha afegit.Segons Solé, el govern espanyol "no està respectant els seus compromisos internacionals" perquè "tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació". La intervenció de Solé en el ple de la 37ena sessió del Consell de Drets Humans de l'ONU coincideix amb una setmana en què s'han organitzat fins a tres conferències sobre Catalunya dins de l'organització.

