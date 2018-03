Agustí (PDECat) defensa confluir amb ERC i Graupera per guanyar les eleccions a Barcelona

Carles Agustí, precandidat del PDECat a les primàries de Barcelona Foto: ACN

Carles Agustí, precandidat al procés de primàries del PDECat a Barcelona, ha anunciat que vol confluir amb ERC i Jordi Graupera per guanyar les eleccions municipals del 2019. Ho ha dit aquest dimarts al matí en una roda de premsa a la seu del partit, en la qual també ha defensat la idea que estan "condemnats i obligats" a posar-se d'acord sota un paraigua que, segons ha apuntat, es podria dir Junts per Barcelona.Sota el lema Obrim Barcelona, la candidatura d'Agustí aposta per obrir la ciutat als seus habitants i al món des d'un compromís ferm amb el progrés social i econòmic i alerta que si ERC "es tira enrere en aquesta confluència" la victòria seria "incerta". "Aposto per transcendir les fronteres del PDECat, crec que la gent ja no vota partits, la gent vota projectes", ha declarat el precandidat. "Si tot aquest conjunt de partits, plataformes, associacions i veïns confluïm en una candidatura, inclosa ERC, és matemàticament segur que, l'encapçali qui l'encapçali, guanyarà les eleccions a Barcelona", ha defensat.El precandidat també ha recordat la recent experiència "d'èxit" de JxCat al Parlament en les darreres eleccions del 21-D. Una experiència que, per a Agustí, dona pistes del que s'ha d'acabar fent a Barcelona. D'aquesta manera, ha apostat també per confluir amb el periodista Jordi Graupera, que aquest dimarts presenta el seu projecte des del Paraninf de la Universitat de Barcelona. Una conferència a la qual Agustí ha assegurat que hi assistirà.

