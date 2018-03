​L'oposició reclama que Colau reincorpori agents de la Guàrdia Urbana amb discapacitat

L'oposició exigeix que la Urbana reincorpori agents amb discapacitat Foto: Europa Press

Tots els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona, tret de la CUP, han demanat a l'equip de govern d'Ada Colau que reincorpori a la vintena d'agents que pateix un grau de discapacitat, que estan disposats a tornar a treballar. En aquests casos, l'Ajuntament de Barcelona sempre ha expulsat del cos a aquests agents, oferint-los una jubilació anticipada. Ara, la majoria de grups a l'Ajuntament de Barcelona demanen que es reincorpori a aquestes persones per tal que facin diferents tasques.El president de l'Associació per la Integració Laboral de la Policia Local amb Discapacitats (AILPOLD), Vicenç Flores, ha demanat "la dimissió de l'actual alcaldessa" Ada Colau per "menystenir a la Guàrdia Urbana" i per no complir la Convenció Internacional dels Drets Humans sobre persones amb discapacitat. Flores ha assegurat que el govern de la ciutat "és l'únic" que no els ha rebut l'alcaldessa en persona i ho ha fet un tècnic.Precisament davant de la negativa de l'alcaldessa en rebre al president d'AILPOLD, el regidor del Grup Demòcrata, Jordi Martí, ha exigit a Colau "que doni la cara i atengui a aquest col·lectiu de persones". A més, el regidor també ha titllat de "problema greu" que es doni la jubilació anticipada a aquests treballadors i per això han comparegut els diferents grups polítics en defensa del col·lectiu tot i estar "als antípodes" en molts temes de ciutat.Des d'ERC han recordat que en l'última comissió de Presidència ja van demanar al govern que es revisés el reglament de segona activitat, que és el protocol previst per a aquests casos. El portaveu Jordi Coronas ha recordat que Palamós ja ha incorporat el reglament en compliment a una sentència judicial i ha advertit al govern de Colau que "les sentències sempre acaben donant la raó".A banda de l'Ajuntament de Palamós, hi ha altres cossos de seguretat municipals que han aprovat aquest reglament que permet a agents amb malalties que deriven en discapacitats o a persones que han patit un accident laboral que ha desembocat amb una discapacitat tornin al seu lloc de treball.Per a grups com el PSC, la reincorporació d'aquests agents ajudaria a reforçar el "dèficit" de plantilla amb què compta la Guàrdia Urbana de Barcelona. Així ho ha explicat la regidora Montserrat Ballarín, qui també ha assegurat que les reincorporacions "podrien realitzar multitud de tasques" i alliberar efectius per a altres operatius.En aquesta línia, el regidor de Ciutadans Francisco Sierra ha assegurat que actualment "hi ha menys urbans que en els Jocs Olímpics" tot i tenir més població i turisme que el 1992. El popular Xavier Mulleras ha denunciat que l'Ajuntament "castigui" als agents amb la jubilació avançada "en comptes de recompensar-los" per fer "complir amb el seu deure".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)