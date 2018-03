​Sabadell guanya la primera sentència pel tall de llum a una usuària

El Jutjat Contenciós administratiu número 16 de Barcelona ha donat la raó a l’Ajuntament de Sabadell en la batalla judicial, que va arrencar fa una mica més d’un any, contra empreses energètiques per mala praxis i el tall del servei. En aquest cas, ha estat contra Endesa Energia XXI per interrompre el servei a una usuària.

La tercera tinent d’alcalde, Marisol Martínez, ha remarcat que la “novetat” de la resolució és que es “dona potestat als ajuntaments per sancionar. Ens atorguen aquesta capacitat”, emparant-se en la llei 24/2015 d’emergència habitacional i pobresa energètica i el Codi de Consum. En aquest sentit, Martínez ha destacat que l’empresa “no va discutir la normativa sinó que el consistori pogués imposar multes”.Un dictamen pioner que com ha dit l’alcalde, Maties Serracant, “no és el final de res, és el principi, perquè ens dona força” i ha animat als ajuntaments a seguir aquesta línia oberta. Serracant ha avisat: “No farem cap pas enrere en matèria de drets socials”.Sabadell va començar aquest procés a finals de 2016, amb la incoació de 18 expedients , que van derivar en 14 sancions -vuit a Endesa Energia XXI, tres a Endesa Energia SAU i una a Gas Natural, Gas Natural Serveis i Gas Natural S.U.R.-. D’aquestes, una és la sentència que s’ha derivat per la via administrativa, amb la qual cosa queden 13 per resoldre: deu relacionades amb la interrupció del subministrament i tres per mala praxis.El regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez, ha afirmat que des de l'inici de les sancions, el maig de l’any passat, “les companyies van reaccionar, es van adaptar a la normativa”. A més, ha afegit Martínez, “totes van pagar i les quanties estan en dipòsit”, és a dir, gairebé 150.000 euros.Endesa ha manfiestat el seu "respecte" per les sentències judicials. Tot i que ha volgut matisar que "no els constava" que la titular del servei "fos vulnerable". D'aquesta manera, en quan ho van saber es va reprendre. La companyia ha detallat que el 17 de març de 2016 es va tallar al matí i per la tarda se'ls va informar que era un cas de vulnerabilitat i a les 12.29 hores del dia 18 se li va tornar el subministrament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)