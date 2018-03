Presó sense fiança per a l'autor confés de l'assassinat d'una dona a Berga

El jutjat d'instrucció número 2 de Berga ha acordat aquest dimarts la presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homici per a l'home de 37 anys detingut el cap de setmana en relació amb la mort de la seva mare, l'activista social Manela Quesada, que era directora del Grup Horitzó del Berguedà i presidenta d'Asfam Berga.A més de la declaració del detingut, avui també s'ha pres declaració a tres testimonis. Segons va informar dissabte el cos de Mossos d'Esquadra, el detingut es va presentar pel seu propi peu a les dependències de la Policia Local de Berga i va explicar als agents que acabava de matar la seva mare al seu domicili, al carrer de la Pietat.Llavors, diverses dotacions de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc dels fets, on van localitzar el cos sense vida de la dona. La víctima presentava signes d'haver estat agredida amb una arma blanca. Els policies van detenir el fill de la víctima, que pateix problemes de salut mental, com a presumpte autor d'un homicidi dolós.La mort de Manela Quesada va consternar Berga aquest dissabte. De 56 anys, era molt coneguda i estimada al municipi. Era la directora del Grup Horitzó del Berguedà, entitat dedicada a la inserció laboral, així com presidenta d'Asfam Berga, l'associació de familiars i amics de la salut mental. També havia estat vinculada al comerç local després d'haver regentat una parada d'alimentació al Mercat Municipal de Berga durant molts anys. Des de que van conéixer-se els fets, entitats i institucions del municipi i la comarca han mostrat la seva commoció a través de comunicats i a les xarxes socials. Aquest dilluns desenes de persones van aplegar-se de manera simultània a la plaça de Sant Pere i a la plaça d'Europa, davant de la seu de Grup Horitzó, per retre-li homenatge amb un sentit minut de silenci.

