Clatellot del Constitucional al PSC

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidit rebutjar el recurs del PSC pensat per activar el rellotge de la investidura. Els socialistes van presentar un escrit d'empara per tal que el TC posés en marxa el compte enrere de dos mesos previ a la convocatòria automàtica de noves eleccions en cas que el Parlament no fos capaç de triar un nou president o presidenta de la Generalitat.Els lletrats de la cambra van emetre un informe per encàrrec del president del Parlament, Roger Torrent, que va concloure que el termini no havia començat perquè encara no s'havia produït cap votació. El dia 30 de gener, Torrent va ajornar el ple d'investidura davant les traves del mateix TC a la candidatura a distància de Carles Puigdemont.

