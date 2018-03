El TC no fa cas al PSC i frena el rellotge de la investidura

Tribunal Constitucional Foto: José M. Gutiérrez

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat fixar mesures cautelars, com demanava el PSC, i manté aturat el rellotge de la investidura. Els socialistes ja havien demanat al TC que establís alguna mesura per desencallar la investidura després que el president del Parlament posposés sense data el ple del passat 30 de gener. Aquell recurs es va admetre a tràmit però el ple no va establir mesures cautelars.Davant un segon ajornament del ple (decidit pel president del Parlament, Roger Torrent, el 9 de març), els socialistes van adreçar un nou escrit al TC. Li demanaven que declarés suspesa la decisió de Torrent de posposar el ple d'investidura de Jordi Sànchez (previst inicialment pel 12 de març) i que fixés un termini dins del qual s'hagués de celebrar-se un ple d'investidura sobre el candidat proposat, a fi de poder realitzar una primera votació i que el rellotge dels dos mesos comencés a córrer.El ple no ha admès la segona sol·licitud del PSC. Els magistrats apunten que els socialistes van presentar un primer recurs d'empara pel que feia a l'acord del Parlament per celebrar un ple el 30 de gener. Posteriorment, quan el president del Parlament va convocar un segon ple pel 12 de març, els socialistes van presentar un escrit d'ampliació per complementar el primer recurs i demanaven al tribunal que suspengués la decisió de posposar el ple.El TC entén que es tracta d'acords diferent i que, per tant, calia haver fet un nou recurs d'empara pel ple que s'havia de fer el 12 de març.

