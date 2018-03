La comissió territorial del Congrés, abocada al fracàs: Cs també l'abandona

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha anunciat aquest dimarts que el seu partit abandona la comissió creada al Congrés dels Diputats per avaluar l'estat de les Autonomies i que va ser impulsada pel PSOE com a pas previ a una reforma de la Constitució.El detonant ha estat la negativa que atribueix el PSOE de citar ja a històrics socialistes com Alfonso Guerra i els expresidents autonòmics Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura) i José Bono (Castella-la Manxa), tots crítics amb la idea de "nació de nacions" defensada per l'actual direcció de Pedro Sánchez.El partit taronja va demanar citar aquests dirigents en les últimes quatre reunions per fixar compareixences i el PSOE s'hi va negar, mentre que el PP es va inhibir mantenint el seu compromís de respectar la iniciativa dels socialistes com a impulsors de la comissió.La formació liberal ja avisava des de feia setmanes que no seguiria a la comissió si persistia aquesta dinàmica, i l'adeu ha estat finalment confirmat per Rivera en la reunió del grup parlamentari.La marxa de Cs deixa a la comissió que presideix el socialista José Enrique Serrano en una situació delicada, ja que busca un acord sobre el model territorial però ja només estaran asseguts el PP, el PSOE i Unió del Poble Navarrès (UPN), adscrit al grup mixt, mentre que segueixen buits els escons d'Units Podem, el PNB, ERC i el PDECat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)