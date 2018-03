Llarena obre una nova peça secreta contra el procés

Els consellers del Govern, a l'Audiència Nacional. Foto: ACN

La causa que dirigeix el Tribunal Suprem contra el procés sobiranista té des d'aquest dimarts una nova branca. El jutge instructor Pablo Llarena ha obert una nova peça parel·lela en el cas per rebel·lió i la declara secreta durant un mes.El magistrat ha sol·licitat a la Guàrdia Civil l'aportació de documents i altres elements objectius que puguin prestar suport al contingut d'un informe ja lliurat per aquest cos relatiu a les despeses públiques orientades a la celebració del referèndum del passat 1 d'octubre.Aquesta informació s'ha fet pública el mateix dia que Joaquim Forn i Jordi Sànchez han tornat a passar pel Suprem per reclamar de nou el seu alliberament. La Fiscalia ha suavitzat la seva posició, i ha demanat al tribunal que deixi en llibertat el fins ara conseller d'Interior amb una fiança de 100.000 euros . Per la seva banda, l'expresident de l'ANC ha renunciat a l'escó i, per tant, ha deixat via lliure a Jordi Turull com a nou candidat a la presidència de la Generalitat.La condició de secret sobre la nova peça afectarà totes les parts, excepte la Fiscalia, que no és "part personada". "El ministeri fiscal és un òrgan constitucional de l'Estat integrat amb autonomia funcional en el Poder Judicial", justifica Llarena.L'ampliació de la causa amb una nova petició de proves es produeix després que el magistrat instructor hagi rebut unes diligències remeses pel Grup de Delinqüència Econòmica i Tecnològica de la Unitat de Policia Judicial de la zona de Catalunya. Així, i una vegada vist l'informe de l'Institut Armat, el jutge reclama l'aportació de documents "i altres elements subjectius que presten suport al seu contingut".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)