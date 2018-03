El suport inesperat de l'Opus Dei al Papa Francesc

El Papa rep el prelat de l'Opus Dei, Fernando Ocáriz. Foto: opusdei.org

En plena ofensiva dels sectors més intransigents de l'Església contra el Papa Francesc, a aquest li ha vingut un suport inesperat. L'Opus Dei, la poderosa organització catòlica conservadora, ha sortit en defensa del Papa Francesc quan es compleixen cinc anys del seu pontificat. Ho ha fet de manera explícita el màxim responsable de l'Obra fundada per José María Escrivá de Balaguer, el prelat Fernando Ocáriz. En pocs dies, Ocáriz, un sacerdot espanyol elegit l'any passat per dur els regnes de l'organització, ha fet diverses declaracions en què expressa el suport de l'Opus al Papa Segons recull el mateix web de la prelatura, Ocáriz expressa el seu suport al Papa i es refereix a les crítiques rebudes des de la branca més reaccionària del catolicisme per l'exhortació apostòlica Amores laetitia (la llum de l'amor). Aquest document vaticà ha escandalitzat els durs de la cúria i l'episcopat perquè obre la porta en matèria de moral sexual, especialment pel que fa a plantejar la possible comunió als divorciats i a un llenguatge més indulgent quant a l'homosexualitat. Fins i tot un grup de cardenals va expressar els eu rebuig públic a les tesis papals. El cap de l'Opus assegura que viu amb "pena" les crítiques que rep el Papa i adverteix que "un fill de l'Església no pot fer una crítica destructiva contra el Papa", alhora que defensa l'obertura que representa el seu pontificat.Mentrestant, l'ofensiva eclesiàstica conservadora contra Francesc. Ha causat inquietud al Vaticà la convocatòria d'un congrés a Roma, el 7 d'abril proper, sota el títol "Església catòlica, cap a on vas?", que porta per subtítol una frase que ja és una crítica molt explícita al Papa: "Només un cec veu que a l'Església hi ha confusió". Ha estat un dels vaticanòlegs més reconeguts, Sandro Magister, qui s'ha convertit en el principal portaveu dels grups contraris a Francesc i que ara publicita des del seu bloc el congrés dissident . Entre els participants, hi ha diversos cardenals, com el nigerià Francis Arinze i l'emèrit de Hong Kong, José Zen. El congrés pretén ser un balanç de l'actual pontificat fet des de l'òptica dels seus crítics conservadors.Fonts de l'Opus Dei asseguren aque les paraules d'Ocáriz s'inscriuen en la línia tradicional de la prelatura, que sempre es posa al costat del papa, sigui qui sigui i independentment de la posició que adopti. Però també és cert que l'Opus, que calcula sempre amb molta fredor els seus moviments, ha sabut reubicar-se després de l'elecció de Francesc el 2013. Molt ben posicionat en les esferes del poder vaticà durant Joan Pau II, també ho va estar durant el de Benet XVI, tot i que va ser aleshores quan va perdre una peça decisiva, el càrrec de portaveu de la Santa Seu, que havia estat en mans de Joaquín Navarro Valls. Benet XVI el va apartar per situar-hi un membre de la Companyia de Jesús, Federico Lombardi.Francesc, un jesuïta, va tornar a lliurar eñ 2016 la direcció de la comunicació pontifícia a l'Opus, en la persona del periodista nord-americà Greg Burke, un antic corresponsal de la cadena Fox. En els cercles vaticans es va considerar que la designació d'un home de l'Opus provinent dels Estats Units era una bona manera de respondre als atacs de sectors de la dreta catòlica nord-americana més hostils contra Francesc.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)