Objectiu: reconèixer el compromís de les empreses turístiques amb la sostenibilitat

Acte de cloenda del lliurament de distintius Compromís Biosphere. Foto: Xavier Renau / Diputació de Barcelona

Amb l'objectiu de fomentar la sostenibilitat turística i les bones pràctiques en gestió de les empreses i serveis del sector, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç han impulsat la creació del distintiu "Compromís per la sostenibilitat Biosphere". El reconeixement s'ha lliurat a 245 empreses que han seguit una metodologia que permet adquirir habilitats suficients per a la gestió sostenible dels serveis turístics, i es renova anualment.Es tracta d'un programa desenvolupat per la Diputació de Barcelona, amb el suport de l'Institut de Turisme Responsable (ITR), que té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible en tots els agents d'una destinació turística, tant públics com privats. El desplegament i implantació territorial del programa s'articula a través de la Cambra de Comerç de Barcelona, i els 11 ens de gestió turística comarcals en conveni amb la Diputació.L'any 2017, l’Institut de Turisme Responsable, un organisme vinculat a la Unesco i soci de l’Organització Mundial del Turisme i del Global Sustainable Tourism Council, va atorgar a la Diputació de Barcelona i les tres marques turístiques de la demarcació Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona, la certificació Biosphere com a destinació turística sostenible. Una certificació pionera, basada en els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides integrats en l’Agenda 2030. És a partir d'aquest reconeixement que s'implementa el Compromís Biosphere per tal que les empreses i serveis del sector hi puguin estar involucrats.Durant l'acte de cloenda del lliurament d'aquests distintius, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, va assegurar que l'administració que presideix "compta amb una estratègia de territori fonamental a través de la seva sostenibilitat, el respecte al medi ambient i el patrimoni" i va fer especial èmfasi en el fet que "hem de posar en valor aquest Compromís Biosphere perquè fem futur des del sector del turisme. Perquè volem posicionar el nostre territori com una de les millors destinacions del món".A l'acte també hi van assistir el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, el regidor d’Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, i el president de l’Institut de Turisme Responsable, Tomás Azcárate.

