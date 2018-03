Torrent compareixerà demà al Parlament amb l'opció de Turull sobre la taula

El president del Parlament, Roger Torrent, compareixerà aquest dimecres al migdia a la cambra catalana. L'anunci d'un contacte informatiu es produeix després que Junts per Catalunya (JxCat) i ERC ja hagin posat sobre la taula la possibilitat de proposar la investidura de Jordi Turull , un cop Jordi Sànchez ha anunciat al Tribunal Suprem que té la intenció de renunciar a l'escó en les pròximes setmanes i, per tant, la seva candidatura a la presidència quedaria descartada.Torrent, que s'ha reunit aquest dimarts amb Elsa Artadi i Eusebi Campdepadrós (JxCat), podria anunciar de forma imminent una nova ronda de contactes amb els grups per plantejar una sessió d'investidura de cara a la propera setmana. De fet, tal com ha avançat, JxCat i ERC aparcaran l'opció de Sànchez quan es ratifiqui el veto del Suprem. El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha confirmat a Madrid -davant de l'alt tribunal- que Sànchez té la intenció de cedit l'acta de diputat i que això requerirà buscar una alternativa.El ple per investir Turull, que requeriria l'aval de la CUP, es produiria en plena Setmana Santa, després de tres mesos de negociacions. El pla C de les formacions independentistes, després de la renúncia de Carles Puigdemont i de la impossibilitat de fer president Sànchez, ja l'ha confirmada Meritxell Serret aquest mateix matí.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)