L'abat de Montserrat anima els partits a trobar «consensos i acords» per formar Govern

El pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, anima els partits sobiranistes a trobar "consensos i acords" per formar Govern tan aviat com sigui possible. En l'homilia de la jornada de Sant Josep d'aquest dilluns, Soler va expressar la "necessitat" d'un pacte entre les forces amb majoria al Parlament per disposar d'executiu, fet que permetria recuperar el control de les institucions catalanes.En les seves reflexions a Montserrat, el pare abat va subratllar que, pensant en la "situació problemàtica" que viu Catalunya i en sintonia amb el que han expressat els bisbes catalans, "és hora de saber dissenyar, en una cultura que privilegiï el diàleg com a forma de trobament, la recerca de consensos i acords". Soler entén que aquest objectiu ha de ser compatible amb la "preocupació per una societat justa, memoriosa i sense exclusions". "És una tasca que tots hem de fer, cadascú des del seu lloc i segons les seves responsabilitats", va concloure.No és la primera ocasió que l'abat de Montserrat reflexiona sobre l'escenari polític del país. Amb anterioritat ja s'havia mostrat crític amb els empresonaments els líders independentistes. A través de les xarxes socials, va difondre un missatge a finals del 2017 en què denunciava que la presó "dificulta la construcció de ponts de diàleg"

