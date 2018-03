Cs, PSC i PP demanen a Torrent que freni permetre investidures a distància

La líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas Foto: ACN

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados

El portaveu parlamentari del PP, Alejandro Fernández Foto: ACN

El bloc constitucionalista ha activat tota la maquinària per intentar que el Parlament freni la tramitació de la modificació de la llei de la Presidència per permetre una investidura a distància. Tant Cs com el PSC i el PP han presentat escrits de reconsideració al president del Parlament, Roger Torrent, per demanar que no prosperi la iniciativa presentada per Junts per Catalunya. Els populars han avisat que, en cas de no aturar-la, recorreran al Tribunal Constitucional.La líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, ha acusat Torrent d'estar exercint d''advocat" de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez i ha denunciat que al president del Parlament li fa "vergonya donar la cara" al Parlament. Ho ha dit després de rebre resposta a la carta que Cs va adreçar a Torrent demanat que comparegués a la cambra catalana, una petició que ja va ser rebutjada per no ajustar-se, a criteri de la majoria de la mesa, al reglament.Just després que s'hagi fet públic que Sànchez ha anunciat que deixa el seu escó de diputat, Arrimadas ha insistit que el seu grup ja va avisar que "ningú es va creure" que podria ser president. "Els catalans han pagat de la seva butxaca les bogeries del procés i els capricis processistes de Puigdemont, Mas i Junqueras", ha deixat anar, tot afegint que el procés "ja no pot robar més temps, diners i amics" als catalans.Sobre el fet que Jordi Turull pugui ser el nou candidat a la presidència de la Generalitat, Arrimadas ha llançat un dard a l'independentisme: "La fi del procés és posar un candidat de la vella Convergència, condemnada pel 3%?".El PSC argumenta que demanen una reconsideració perquè Carles Puigdemont "no ha renunciat formalment" a ser candidat a la presidència de la Generalitat. Els socialistes sospiten que un canvi legal podria provocar que la legislatura arrenqués amb Jordi Turull com a president i, després, Puigdemont fos investit a distància. La portaveu del PSC, Eva Granados, ha advertit que el seu grup recorrerà al Consell de Garanties Estatutàries si es segueix tramitant la modificació de la llei. "No es pot produir una tele-investidura. El candidat ha de defensar presencialment el pla de Govern", ha insistit.Granados ha insistit que "l'exigua majoria independentista" vol que una part del Govern estigui fora del territori català i que això "no hi cap" ni dins del marc legal vigent "ni dins del sentit comú"."Demanem a Torrent que no cometi els mateixos errors que Forcadell i que no vulneri els drets dels diputats ni alteri les regles del joc", ha subratllat el portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, que ha recordat que els impulsors del procés sobiranista han basat la seva estratègia en un "desafiament a l'estat de dret i a les institucions" i en "l'alteració partidista de les regles del joc".Fernández ha insistit que si la mesa tomba el seu escrit de reconsideració el seu partit recorrerà al TC, ja que no té prou diputats per adreçar-se al Consell de Garanties Estatutàries, com han avançat que faran els socialistes. El portaveu popular ha recordat que la mesa "té limitacions" per l'aplicació del 155 i que no pot aprovar cap tipus de mesura que vagi en contra de la Constitució. També ha recordat que l'informe dels lletrats van resoldre que "el procediment de lectura única no és l'adient" per impulsar una reforma legal d'aquest tipus.Sobre la petició de la Fiscalia que es deixi en llibertat Joaquim Forn sota fiança de 100.000 euros, Fernández s'ha limitat a afirmar que el seu partit "respecta les decisions judicials" encara que en algun moment pugui no compartir-les.

