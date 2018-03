La Fundació Carulla destina 100.000 euros a projectes culturals transformadors

Lluís Carulla, en una imatge d'arxiu Foto: Fundació Carulla

És un dels premis més ben dotats econòmicament en l'àmbit cultural del nostre país i compta amb l'afegit de ser tot un estímul per a projectes únics, singulars i que volen incidir directament en la transformació de la societat. És el Premi Lluís Carulla 2018 , que enguany arriba a la tercera edició, i que té com a data límit de presentació de candidatures el proper 8 d'abril.Dotat t amb 100.000 euros, els guardons busquen projectes de llarg recorregut, singulars, amb una vocació artística que vagi de la mà amb el compromís social i que posi de relleu el valor afegit de les iniciatives transformadores. A més de la dotació econòmica, els guanyadors també reben un acompanyament durant dos anys a càrrec d’experts en l’emprenedoria cultural i empresarial, amb l'objectiu que el resultat final acabi sent tot un èxit.El premi sorgeix l'any 2016 com a reacció a una realitat descoratjadora, la de la manca d'inversió des de les administracions publiques –agreujada per polítiques fiscals que l’han perjudicat directament– en projectes engrescadors, de rellevància i pes social. Amb tot, els creadors i emprenedors que han continuat apostant per la cultura malgrat aquestes dificultats, ho han fet des del convenciment que la creació cultural pot esdevenir un dels millors motors per fer una societat millor.El Premi Lluís Carulla 2018, impulsat per la Fundació Carulla, vol premiar els esforços "per fer de la cultura quelcom viu, transformador i sostenible, que ens acompanyi durant tota la vida". En paraules de Marta Esteve, directora de l'entitat: "La creació cultural mostra tot el seu potencial quan ens interpel·la directament, quan ens fa partícip i ens qüestiona. Des de la Fundació volem ajudar a fer visibles, viables i duradors aquells projectes culturals que plantegin un impacte i convidin a la ciutadania a prendre'n part".El gran objectiu de la convocatòria és "animar els creadors a pensar intervencions culturals multidisciplinàries, de valor afegit, que trobin entre la tecnologia i l'art espais de construcció cultural", com afegeix Esteve. Els projectes que optin al Premi Lluís Carulla 2018 poden ser "inèdits, estar en una fase inicial o bé plantejar un salt qualitatiu". En aquest sentit, poden ser projectes digitals, musicals, del món de les arts escèniques, de la poesia i la literatura, de fotografia, del cinema i el món audiovisual.La convocatòria és oberta a particulars, empreses i organitzacions sense ànim de lucre, i el període d'inscripció culmina el 8 d'abril de 2018. Els guardonats es donaran a conèixer a mitjans de novembre d'aquest mateix any. La dotació econòmica dels premis és de 100.000 euros i es distribueix amb un Premi al projecte guanyador (60.000 € i dos anys d'acompanyament empresarial) i amb dos premis a projectes finalistes (15.000 € per projecte i assessorament empresarial).La Fundació Carulla va néixer el 1973 per "enfortir el sentiment de pertinença i la cohesió social a través de la cultura, la llengua i els valors de la societat catalana". Enguany, en el 45è aniversari, l'entitat renova aquest compromís amb la cultura i el país, amb nous projectes que treballaran "per un país obert, cohesionat i integrador que sigui generador d'oportunitats, amb un horitzó que impulsi i connecti iniciatives innovadores que, des de la cultura i l'educació, transformin i millorin la nostra societat".

