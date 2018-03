Pep Guardiola obre un negoci a Manchester

Pep Guardiola, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

El xef Paco Pérez obrirà el mes de juny el restaurant Tast a Manchester (Regne Unit), un establiment de cuina catalana que té com a inversors l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, i els directius Txiki Begiristain i Ferran Soriano.Segons ha informat el cuiner aquest dimarts en un comunicat, el projecte també compta com a soci el grup Fazenda, amb una àmplia experiència en el sector de la restauració al país.El director de Fazenda, Tomás Maunier, s'ha mostrat "molt emocionat per poder treballar amb aquests increïbles talents creatius que representen la identitat i cultura pròpia de Catalunya".Paco Pérez, amb cinc estrelles Michelin, fa mesos que viatja regularment a la ciutat britànica per ultimar els preparatius de l'oferta culinària, que es complementarà amb la presència de productes catalans.El restaurant Tast comptarà amb un espai per a 120 comensals en tres plantes, amb un menjador informal i zona de bar a la planta baixa, un menjador en el primer pis i un segon pis amb reservats que oferiran un menú degustació.El restaurant principal de Paco Pérez és el Miramar, situat a Llançà (Girona) i amb dues estrelles Michelin, i el xef té també un establiment a l'Hotel Arts de Barcelona (també amb dues estrelles), un altre a Berlín (el restaurant Cinco, amb un estrella), i tres projectes més informals a Barcelona: L'Eggs, La Royale i Bao Bar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)