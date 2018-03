València diu adeu a les Falles amb una «Cremà» amb retard i condicionada per la pluja

La falla de l'Ajuntament de València. Foto: ACN

València ha dit adéu aquesta matinada de dilluns a dimarts a l'edició 2018 de les Falles amb la tradicional "Cremà" dels més de 700 monuments de la ciutat. La pluja que ha caigut al llarg de la tarda i el vent, que ha bufat amb certa intensitat, no han impedit complir amb la tradició de reduir els ninots a cendres i iniciar així el nou cicle faller de l'art efímer.A partir de les 22:00 hores, amb l’inici de la "Cremà" de les falles infantils, les comissions de tota la ciutat han començat a acomiadar els seus monuments. La darrera falla en cremar, com cada any, ha estat la falla municipal, situada a la plaça de l’Ajuntament, que enguany ho ha fet amb retard.A les 01:20 hores un espectacle de focs aeris, disparat per la pirotècnica Reyes Martí, la primera dona en fer-ho, ha iniciat una "Cremà" municipal on el color ha tingut gran protagonisme.Encarregada enguany a una de les referències de l'art urbà, Okuda San Miguel, la falla de l'Ajuntament de València ha estat una de les més coloristes i innovadores de les darreres edicions. Amb el lema 'Equilibri universal' i gairebé 30 metres d'alçada l'obra és plena de les icòniques formes geomètriques d'aquest artista, com els arbres, maons, caps o animals. La gran quantitat de fusta amb què ha estat confeccionada ha provocat que sigui una 'cremà' més llarga del que és habitual però també menys contaminant.A la mitjanit, s’ha procedit a la crema de totes falles de València, a excepció de la falla que ha guanyat el primer premi d’Especial, la falla Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal. "Per naturalesa" és el lema d'aquest monument, obra de Pere Baenas, que compta amb un pressupost de 200.000 euros i fa 23 metres d'alçada.Dues hores abans, els monuments infantils han estat els primers en ser cremats. A les 22:30 hores s’ha cremat la falla infantil que ha obtingut el primer premi de la Secció Especial, enguany l’obra "Mirar a dintre" de l’artista Ivan Tortajada per a la Falla Mestre Gozalbo-Comte Altea. A continuació, a les 23:00 hores, ho ha fet la falla infantil municipal, "El xicotet príncep".A la mitjanit, s’ha procedit a la "Cremà" de totes falles de València, a excepció de la falla que ha guanyat el primer premi d’Especial, la falla Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal. 'Per naturalesa' és el lema d'aquest monument, obra de Pere Baenas, que compta amb un pressupost de 200.000 euros i fa 23 metres d'alçada.En aquesta edició, les Falles de València han cremat un total de 6,7 milions d'euros en 770 monuments repartits arreu de la ciutat en l'any en què es compleix el primer aniversari del reconeixement de la festa com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco.Pendents del cel i extremant les mesures de seguretat dels Bombers, les Falles han acomiadat una edició que ha complert les expectatives turístiques, amb xifres d'ocupació hostalera superiors al 90%, segons les primeres estimacions. L'alerta antiterrorista després dels atemptats gihadistes a Barcelona i Cambrils també ha fet que sigui una de les edicions amb més presència policial, amb protocols d'evacuació i emergència renovats i tancament de les estacions de metro i túnels al centre de la ciutat durant els espectacles pirotècnics i les hores de més aglomeracions.

