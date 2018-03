El fastigós concepte «ball de xifres»

Vaig aprendre, potser ja ho hauria d’haver après abans, que les xifres d’assistència sempre, sempre, sempre són falses

, vaig anar unes quantes vegades a un festival de música. Quan arribava l’últim dia es feia públic el balanç i les dades d’assistència. Era un festival d’èxit i a cada nova edició calia referendar-ho amb un número superior, una progressió numèrica que reflectís el creixement. Era sempre una dada arrodonida a l’alça sistemàticament. Millor dit, molt a l’alça. Es tractava de marcar una tendència al creixement, de fer una extrapolació que permetés ser el màxim d’eloqüent possible i que satisfés a l’organització. Jo ja era periodista però diguem que potser encara no me’n sentia del tot i no li donava excessiva importància més enllà de l’estranyament que anava en augment., que les xifres d’assistència sempre, sempre, sempre són falses. Sempre diuen que hi ha més gent que la que en realitat hi ha. No s’ha inventat encara un mesurador de persones precís que permeti l’exactitud i honestedat que tot acte, esdeveniment o manifestació requereix. Només cal tenir una mica de sentit comú per a veure clar que no és possible que una manifestació a Barcelona aplegui un milió i mig de persones. Molta, moltíssima gent, una barbaritat de gent, sí i tant. Però un milió i mig no., que té un mèrit impressionant i que ha de servir per a fer entendre a qui ho vulgui entendre coses importants sobre la causa i l’objectiu que ha portat tanta gent a manifestar-se. Això que quedi clar. L’altra cosa és manipular sense que aquestes fotos aèries et donin cap mena de raó, sinó que te la treguin tota i quedis en ridícul. Dir que a una manifestació hi han anat 200.000 persones i que la Guàrdia Urbana en quantifiqui 7.000, home, vol dir que ens estem tornant completament bojos Com han de ser els titulars i les informacions? Hem de dir “100 persones segons la Guàrdia Urbana i 10.000 segons l’organització”? Hem de dir “100 persones segons la Guàrdia Urbana i 10.000 segons els mentiders de l’organització”? Hem de dir “100 segons els rancis de la Guàrdia Urbana i 10.000 segons els mentiders de l’organització”? Hem de dir “100 segons els rancis de la Guàrdia Urbana, 10.000 segons els mentiders de l’organització i 2.000 segons els manipuladors de la Delegació del Govern”? No queda clar que hem de fer.més enllà que la nefasta fórmula d’explicar el ball de dades. “Ball de dades”, un concepte que fa una ràbia descomunal. Perquè quan l’escoltes ja saps que t’estan volent estafar, que algú es pensa que ets curt de gambals. El sistema ja ho ha assimilat no sé si com un mal necessari o com una podridura enquistada. El cas és que no ens en podem desfer. Sempre, sempre, sempre apareix i com a mínim a mi m’esguerra el dia. Ja fa temps que els polítics i la política m’interessen i m’afecten relativament poc. No me’ls crec i ja està. Menteixen amb impunitat i costa que rendeixin comptes davant ningú. Cada vegada que escolto en un informatiu o llegeixo en un diari “ball de xifres” la meva desafecció s’accelera.

