​El «sant» Messi apareix al centre de Barcelona

🔥 Tribut a Messi als carrers de Barcelona

Un detall del «sant» Messi de Tvboy. Foto: Adrià Costa

Èl «sant» Messi de Tvboy al passeig de Gràcia de Barcelona. Foto: Adrià Costa

L'il·lustrador Tvboy segueix deixant la seva petjada als carrers de Barcelona, i ha tornat a escollir el passeig de Gràcia per ubicar una de les seves obres. En aquesta ocasió es tracta d'un grafiti en homenatge a Leo Messi, un dels jugadors més preuats del FC Barcelona, i l'ha caracteritzat com si fos un sant. L'ha situat en un punt de recàrrega de cotxes elèctrics que Endesa té molt a prop de la plaça de Catalunya, al davant de la botiga Apple, cosa que ha despertat una gran expectació dels vianants, que no estalvien les fotos.La nova obra de Tvboy s'ubica en un indret que ja havia utilitzat fa gairebé un any pels volts de Sant Jordi . El grafiter va fer un dibuix que il·lustrava Messi i el jugador del Reial Madrid Cristiano Ronaldo fent-se un petó apassionat. El va fer una antiga gasolinera, on ara hi ha el punt de recàrrega de cotxes elèctrics, però va durar pocs dies perquè les instal·lacions es van desmantellar per ordre del propietari . La primera llicència per a l'activitat de la gasolinera s'havia atorgat el 1995, i es va revalidar el 2010, però havia caigut en desús.

