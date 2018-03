El PP recorrerà al TC si el Parlament impulsa permetre investidures a distància

El PP amenaça de recórrer al Tribunal Constitucional si el Parlament segueix tramitant la modificació de la llei de la Presidència per permetre una investidura a distància. Els populars han presentat un escrit de reconsideració al president del Parlament, Roger Torrent, per demanar que no prosperi la iniciativa presentada per Junts per Catalunya i ja ha avisat que, en cas de no aturar-la, s'adreçaran a l'alt tribunal."Demanem a Torrent que no cometi els mateixos errors que Forcadell i que no vulneri els drets dels diputats ni alteri les regles del joc", ha subratllat el portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, que ha recordat que els impulsors del procés sobiranista han basat la seva estratègia en un "desafiament a l'estat de dret i a les institucions" i en "l'alteració partidista de les regles del joc".Fernández ha insistit que si la mesa tomba el seu escrit de reconsideració el seu partit recorrerà al TC, ja que no té prou diputats per adreçar-se al Consell de Garanties Estatutàries, com han avançat que faran els socialistes. El portaveu popular ha recordat que la mesa "té limitacions" per l'aplicació del 155 i que no pot aprovar cap tipus de mesura que vagi en contra de la Constitució. També ha recordat que l'informe dels lletrats van resoldre que "el procediment de lectura única no és l'adient" per impulsar una reforma legal d'aquest tipus.Sobre la petició de la Fiscalia que es deixi en llibertat Joaquim Forn sota fiança de 100.000 euros, Fernández s'ha limitat a afirmar que el seu partit "respecta les decisions judicials" encara que en algun moment pugui no compartir-les.

