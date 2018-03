Roba un cotxe i acaba xocant amb una patrulla dels Mossos a Canovelles

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns un home de 23 anys amb domicili a Barcelona com a presumpte autor dels delictes de robatori o furt d’ús de vehicle, conducció temerària, resistència i desobediència a agents de l’autoritat i danys.Els agents feien un control preventiu de trànsit per la via C-17 en sentit Barcelona pels volts de les 16:45 hores, quan van observar un vehicle que circulava de manera erràtica fent cops de volant curts d’esquerra a dreta. Els agents van comprovar que el vehicle havia estat robat i es van situar darrere seu usant els prioritaris lluminosos i acústics, i van demanar al conductor que s’aturés.Els Mossos d'Esquadra han explicat que el cotxe, que en aquell moment es trobava al punt quilomètric 22 de la C-17, va accelerar bruscament sense fer cas de les ordres dels agents i va accedir a la via C-352 conduint de manera temerària. El conductor circulava a gran velocitat, fent canvis bruscos de carril, obligant els altres vehicles a frenar de cop per evitar col·lidir contra ell i sense respectar els passos de vianants per on hi passaven famílies amb nens petits.Va ser en el punt quilomètric número 25 de la C-352 on l’infractor es va trobar amb un gran volum de vehicles que li impedien el pas. Malgrat els avisos reiterats dels agents que el seguien l’home no es va aturar i, fent marxa enrere de forma brusca, va girar el seu vehicle envestint el cotxe policial fins a dues vegades. Seguidament, quan intentava fugir, va impactar també contra dos vehicles més que es trobaven al lloc a l’interior dels quals hi havia menors.En aquell moment, i davant la impossibilitat de continuar circulant, l’home va abandonar el seu vehicle i va fugir a peu pels carrers de Canovelles seguit per un dels agents. Finalment, el fugitiu va intentar amagar-se en un contenidor d’escombraries però un mosso el va localitzar dins i el va detenir.L’infractor compareixerà en breu davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Granollers que instruirà el cas.

