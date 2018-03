Un grup d'unionistes es vestira de Guàrdia Civil a Bèlgica per simular la detenció de Puigdemont

Membres de la plataforma unionista Democracia y Unidad Española (DUE), encapçalada per al seu president Jaime Vizern es desplaçaran aquest cap de setmana a Bèlgica per traslladar-hi el "campament" sobre Tabàrnia que han anat desplegant a la plaça Catalunya les darreres setmanes, segons explica el butlletí propagandístic Las Voces del Pueblo.La seva intenció és desplaçar-se fins a Waterloo, on resideix el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i portar-hi a terme una performance, vestits de la Guàrdia Civil, per simular-ne la detenció i extradició. Segons els membres de la DUE, d'aquesta manera pretenen posar de manifest "el ridícul de la República simbòlica" del separatisme.

