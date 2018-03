Segonamà presenta «Respira», un disc de vivències compartides i fusió d'estils

Després d'irrompre amb "l'optimisme del primer disc" , Segonamà tornen a la càrrega amb Respira, un recull de deu cançons que passegen per diferents estils i on les lletres "despullen" les vivències dels components del grup. Un trànsit de primer a segon disc amb la vocació de sonar "més professionals, amb un so molt més madur, intentant pensar molt més que fos un CD per escoltar a casa tranquil·lament", expliquen a. Tot plegat sense deixar de tenir un to festiu, provinent del mestissatge i pensat per gaudir en directe."No ens agraden les etiquetes. No fem rumba, ni ska, ni salsa. A tots els músics del grup ens agraden estils molt diferents", expliquen Segonamà , que mai es plantegen l'estil a l'hora de composar. "Comencem a tocar la cançó, i aquesta va cap on vol anar. La cançó té vida pròpia". El resultat són unes cançons dinàmiques, molt cantables. "Sempre intentem que no parlin en primera persona, sinó compartir vivències i sensacions, perquè la gent es pugui fer seves les cançons".Respira compta amb les col·laboracions de Txarango a Crida, de Che Sudaka a El Porvenir i de Doctor Prats a Tot el que escoltareu, i és la culminació de 7 anys d'escenaris i més de 100 concerts. "És molta feina, que valorem molt positivament. La mitjana d'edat dels membres del grup és de 22 anys, i portem des dels 15 anant a veure concerts, deixant-nos influir per música i grups, i provant en directe. Tot i ser molt joves, portem moltes experiències a l'esquena, i també hem après a com fer les lletres perquè arribin al públic".El disc, que ha estat enregistrat i mesclat als estudis Can Pardaler d'Artés per David Rosell, presenta la primera bachata en català. "La volíem fer, vam fer recerca per saber si algú ja n'havia fet una, però vam veure que no. Li vam donar moltes voltes amb en Rosell, va venir el percussionista de Txarango i entre ell, nosaltres i el productor, vam anar vestint el tema. Ens venia de gust i ens vam llençar a la piscina". Que ha estat una bona decisió ho demostra que, fins fa pocs dies, la cançó estava al top 5 de Spotity.Respira és un nou pas en el camí d'aquest grup jove i ple d'il·lusions. "Ens fa molt contents que la gent gaudeixi amb la nostra música, alhora que intentem portar-la al màxim de llocs possibles". Aquest mateix divendres tenen concert a Blanes, i properament, a Sant Boi i Cerdanyola del Vallès, en les actuacions del que és aquest Respira Tour 2018.

